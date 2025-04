Pimentel anuncia hoje concurso público para a Guarda Municipal de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O prefeito Eduardo Pimentel vai anunciar nesta quarta-feira (09) a realização do primeiro concurso público para Curitiba de 2025 para a Guarda Municipal.

Com a autorização do prefeito, a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal dará início ao processo para a contratação da instituição responsável pela realização do concurso.

Mais detalhes serão repassados ainda nesta tarde pela administração municipal.

Concurso Público Curitiba 2025 era promessa

O concurso da Guarda Municipal foi promessa de campanha de Eduardo Pimentel, em outubro de 2024. A assinatura da autorização vai ser feita em solenidade na Prefeitura de Curitiba. Veja aqui mais promessas feitas pelo prefeito logo após as eleições 2024.

O último concurso para a Guarda Municipal de Curitiba foi realizado em 2015, ofertando 400 vagas para a carreira, exigindo nível médio de formação com salário inicial de R$ 2.431,86.

