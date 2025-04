Concurso público para Guarda Municipal de Curitiba terá 100 vagas

O prefeito Eduardo Pimentel autorizou, nesta quarta-feira (09), a realização do concurso público para a Guarda Municipal de Curitiba. Com a formalização, a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal (SMGP) dará início aos procedimentos para a definição da instituição que será contratada pelo município para a realização do concurso com 100 vagas e validade de dois anos.

Em entrevista aos jornalistas, Pimentel disse que o concurso para 100 guardas será apenas o primeiro e que há o compromisso de chegar em até 400 profissionais.

O secretário de Defesa Social e Trânsito, Rafael Ferreira Vianna, declarou que há muita gente se preparando para o concurso da Prefeitura de Curitiba. “Vai ser concorrido o concurso da Guarda. O Centro de Formação estará preparado para receber os aprovados e treiná-los adequadamente”, disse.

Concurso público para Guarda Municipal de Curitiba tem várias fases

O concurso público para a Guarda Municipal é um dos mais complexos da administração pública, pois tem mais fases. Os aprovados passam por um curso de formação antes de começar a exercer as atividades nas ruas da cidade.

O Curso de Formação da Guarda Municipal tem duração de cerca de 100 dias úteis e carga horária total de 943 horas/aula. Dividido em quatro módulos, aborda: Fundamentos Jurídicos; Legislação Especial; Procedimentos Operacionais; Técnicas de armamento.

Os participantes também passam por estágio supervisionado com duração total de 60 horas. Embora tenha validade de dois anos, o concurso poderá ser prorrogado por mais dois anos.

Quando foi o último concurso

O último concurso para a Guarda Municipal de Curitiba foi em 2015, ofertando 400 vagas para a carreira, exigindo nível médio de formação com salário inicial de R$ 2.431,86.

A abertura de um novo foi uma das promessas de campanha de Eduardo Pimentel, em outubro de 2024.