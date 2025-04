Surreal! Fábrica da RMC produz o equivalente à distância entre Curitiba e Lisboa em mangueiras

Um produto fabricado na Região Metropolitana de Curitiba está fazendo sucesso dentro e fora do Brasil. A mangueira, uma valiosa invenção adaptável para todos os ambientes, está transformando vidas em um barracão em Pinhais. A produção anual do produto pela Famastil, empresa do Grupo Vellore, passou de 8.000.000 metros de mangueira, uma distância equivalente à distância entre Curitiba e Lisboa, em Portugal.

Dentro da fábrica da Famastil, é impossível não fazer uma relação imaginária com o que se observa em filmes. São pessoas concentradas e focadas no trabalho, mesmo tendo máquinas e robôs ao lado. No processo da fabricação de mangueiras, o uso das mãos humanas ainda é essencial, ou seja, a cada item que chega na casa do consumidor tem uma história.

Um dos bons exemplos é Alexandre Soares, 33 anos, gerente industrial, morador de Pinhais, e pai da Gabriela e do Artur. Começou no Grupo Vellore como estagiário em 2010, quando estava com 18 anos. “Em 2015, na inauguração da fábrica, era apenas uma máquina e cinco pessoas. Hoje temos mais de 20 máquinas com 70 pessoas. É um crescimento gigante na atuação no ramo”, disse Alexandre, que chegou a deixar a empresa e retornou faz três meses.

Alexandre Começou no Grupo Vellore como estagiário em 2010, quando estava com 18 anos. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Alexandre acompanhou a evolução da fábrica e também dos produtos fabricados. A própria mangueira foi se adaptando ao longo dos tempos. Antes do advento da mangueira de jardim, as pessoas dependiam de métodos rudimentares para regar seus jardins e gramados. Esses métodos eram trabalhosos e exigiam tempo e esforço significativos. Os jardineiros usavam principalmente ferramentas básicas, como baldes, regadores e até valas simples para canalizar a água para suas plantas.

Embora estes métodos servissem ao propósito, estavam longe de ser eficientes, especialmente para jardins ou campos agrícolas maiores. “A linha de mangueira cresce a cada ano. Temos a mangueira trançada com fios de poliéster que deixa uma mangueira reforçada. Tem a verde, laranja e a cristal e atinge todos os públicos seja, desde o residencial, o comercial, além do campo e a cidade”, valorizou o gerente industrial.

Atualmente, a indústria de mangueiras de jardim está prosperando, oferecendo uma infinidade de opções para atender a diferentes necessidades e preferências. Os fabricantes continuaram a inovar, introduzindo mangueiras com recursos como tecnologia anti-torção, resistência aos raios UV e flexibilidade aprimorada.

Os consumidores podem escolher mangueiras de vários comprimentos, diâmetros e materiais para atender às suas necessidades específicas, garantindo que as suas tarefas ao ar livre sejam concluídas com a máxima eficiência e conveniência.

Como é feita uma mangueira?

Para fabricar a mangueira o início do processo passa por uma espécie de bolinha de cristal responsável por definir a cor. Atualmente, a verde é a mais fabricada, tendo a companhia da cor alaranjada. A transparente também é bem comercializada e com detalhes em amarelo com a definição do lote, horário de fabricação e nome da empresa.

“É uma bolinha de cristal chamada Masterbatch, um pigmento que dá a coloração. Usa 0,5% ou 1% no PVC. O primeiro processo é um pvc flexível com um granulado que entra em uma máquina chamada Extrusora que derrete o material e faz o primeiro tubo. Ele precisa de um ar comprimido com um molde”, explicou Alexandre.

A segunda etapa é bem importante para que a mangueira não arrebente com a pressão da água. Parece que o tubo entra em uma máquina do Homem-Aranha, são fios trançados. “Depois entra na trançadeira com fios de poliéster que dá o reforço que vai aguentar a pressão da água. Aí entra na outra etapa na extrusora que dá mais reforço no pvc, são três camadas da nossa mangueira”, comentou o gerente.

Empresa na Grande Curitiba tem números impressionantes

Os números na fabricação impressionam com 3600 metros por dia, ou seja, mais de 8.000.000 metros de mangueira por ano, são 500 kits embalados com um rolo 10 e 15 metros feitos por máquinas com um esguicho e uma conexão para torneira. As mangueiras já estão sendo vendidas em praticamente todos os estados do Brasil, além de Uruguai e Paraguai e países da América do Sul.

Escritório na China e dicas de manutenção

Com o maquinário importado da China, o Grupo Vellore mantém um escritório no país asiático. A ideia é ter pessoas acompanhando de perto o que vai chegar na fábrica em Pinhais e ter o conhecimento de peças modernas sem esquecer do humano.

Na própria fábrica, outro ponto chama a atenção. A produção de vassouras usadas em ambientes agrícolas, aquelas alaranjadas com garras fortes. “Esse é outro processo que inicia no zero. O arame é dobrado, soldamos para que o robô pinte mais de quatro mil vassouras por dia. É usada mais na linha do campo”, completou Alexandre.

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Como fazer a sua mangueira durar mais?

Os avanços na ciência dos materiais levar a criação de mangueiras ainda mais duráveis ​​e leves, melhorando ainda mais a experiência. A recomendação é que evite a exposição especialmente ao sol, não passe o carro sobre a mangueira e após o uso, esvazie a água e guarde-a enrolada.

