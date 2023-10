A Usaflex acaba de inaugurar uma nova loja na capital paranaense, localizada no Shopping Curitiba. Com 25 anos de história, a marca é referência na fabricação de calçados e bolsas de couro que priorizam a inovação, estilo e conforto para mulheres.

A loja oferece ao público as linhas Ícones, Essencial, Casual e Estilo. As clientes irão encontrar sandálias, sapatilhas, tênis, rasteiras, chinelos, scarpins, mocassins, bolsas, mochilas e muito mais. Com produção de até 25 mil pares de calçados por dia, a Usaflex se destaca por agregar tecnologia em mais de 50 diferentes linhas de produtos.

Atualmente, a Usaflex opera em todo o território nacional, contando com um total de 300 franquias e a expectativa é abrir mais 40 unidades até o final do ano. A marca também está presente em toda América Latina, Oriente Médio, Europa e Estados Unidos, com uma participação acelerada no mercado externo.

A loja da Usaflex é mais uma operação nova no shopping. Até o fim deste ano, o empreendimento espera abrir dez lojas. Já foram inauguradas unidades da Track & Field e L’Occitane au Brésil, por exemplo.

