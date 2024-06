Marca brasileira lança perfume com aroma de festival de música

Uma marca brasileira embarcou em um desafio: criar uma fragrância com o cheiro de um festival. Para o Dia dos Namorados, a Natura apostou em uma tecnologia que captou o aroma de mais de 40 moléculas presentes na área externa de diversos festivais de música.

O perfume “Festival de Humor” é descrito como uma fragrância frutal, com notas de maça verde, abacaxi e flores mixadas com a pripioca, uma erva natural da Amazônia. Já o “Conexão de Humor” tem cheiro amadeirado frutal, com abacaxi, coco e especiarias. Os dois estão à venda por R$ 139,90, cada.

Sobre a Natura

Fundada em 1969, a Natura é uma multinacional brasileira de higiene e cosmética. Conta com 2 milhões de consultoras na América Latina, sendo líder no setor de venda direta no Brasil. Foi a primeira companhia de capital aberto a receber a certificação de empresa B no mundo, em dezembro de 2014, o que reforça sua atuação transparente e sustentável nos aspectos social, ambiental e econômico. É também a primeira empresa brasileira a conquistar o selo “The Leaping Bunny”, concedido pela organização de proteção animal Cruelty Free International, em 2018, que atesta o compromisso da empresa com a não realização de testes em animais de seus produtos ou ingredientes.

Com operações na Argentina, Chile, Colômbia, Estados Unidos, França, México, Peru e Malásia, os produtos da marca Natura podem ser adquiridos com as Consultoras, por meio do e-commerce, app Natura, nas lojas próprias ou nas franquias “Aqui tem Natura”. Para mais informações, visite www.natura.com.br.

Fogo! Incêndio na Ceasa em Curitiba provoca destruição: veja como ficou Parque África Novo parque em Curitiba! Saiba em qual bairro será construído Professores Ratinho Jr explica pedido de prisão de sindicalista