A manifestação contra o governo Bolsonaro e pelo fim do racismo começou tímida nesta tarde de domingo (7), em Curitiba. O ato, foi programado para acontecer a partir das 14 horas e com a confirmação de aproximadamente mil pessoas pelo Facebook, contava com a participação de pouco mais de 300 pessoas na Praça Santos Andrade, por volta das 15 horas.

Para evitar qualquer ato de vandalismo e violência, como aconteceu na manifestação da semana passada, toda a praça foi cercada com viaturas da Polícia Militar. Os manifestantes são revistados assim que chegam ao local. Todos usam máscara, para evitar disseminação contra o coronavírus.

Com gritos de “Fora, Bolsonaro”, manifestantes confeccionam cartazes. Faixas pedem por uma nova democracia e também lembram a morte de Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro que foi assassinada em março de 2018.

Manifestação não vai para o Centro Cívico

Logo no início do ato, a organização e a Polícia Militar definiu que a manifestação deve permanecer na praça, caso não haja um aumento significativo no número de participantes. Se mais pessoas aderirem ao ato, a programação é marchar até a Praça Rui Barbosa, também na região central de Curitiba.

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?