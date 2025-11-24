Mancha de vinho: como limpar de forma fácil, rápida e sem esforço

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Derramou vinho na toalha ou na roupa e bateu o desespero? Calma! Apesar de parecer um estrago irreversível, a mancha de vinho tinto tem solução, e na grande maioria das vezes você consegue remover tudo sem perder a peça — mesmo quando já secou. A seguir, veja um guia prático e rápido para limpar tanto manchas frescas quanto manchas secas, com orientações específicas para tecidos brancos e coloridos.

Mancha de vinho ainda molhada

A regra de ouro é: quanto antes agir, melhor. O vinho recém-caído ainda não fixou nas fibras, então sai com muito mais facilidade.

Passo a passo imediato:

1. Retire o excesso:

Use papel-toalha ou um pano limpo para absorver o máximo de líquido possível. Não esfregue, apenas pressione.

2. Jogue água fria:

Passe água corrente fria pelo lado avesso do tecido, deixando a mancha “escorrer” para fora. Isso ajuda a expulsar o pigmento.

3. Cubra com sal ou bicarbonato:

Sal fino: absorve o vinho rapidamente.

Bicarbonato: ajuda a clarear a mancha sem danificar o tecido.

Deixe agir por alguns minutos.

4. Lave normalmente:

Use sabão neutro ou detergente suave. Em 90% dos casos, a mancha desaparece completamente.

Mancha de vinho já seca

Se você só percebeu no dia seguinte, não se preocupe: ainda tem jeito. Será preciso “reativar” a mancha para soltá-la das fibras.

Como fazer:

1. Umedeça a região com água morna:

Isso ajuda a soltar o pigmento do vinho.

2. Aplique uma mistura caseira eficaz:

1 colher de sopa de detergente neutro

1 colher de sopa de bicarbonato

1 colher de sopa de vinagre branco

Misture até formar uma pastinha e aplique sobre a mancha. Deixe agir por 10 a 15 minutos.

3. Esfregue levemente:

Use uma escovinha macia. A mancha deve começar a clarear.

4. Enxágue e lave normalmente.

Se ainda houver resíduos, repita o processo — costuma funcionar perfeitamente.

Cuidados especiais para cada tipo de tecido

Nem todos os tecidos reagem igual. Veja o que fazer em cada situação:

Tecidos brancos

Você pode reforçar o clareamento com algumas gotas de água oxigenada volume 10 após tirar o excesso da mancha.

após tirar o excesso da mancha. Deixe agir por 5 minutos e enxágue.

Evite produtos muito agressivos, como alvejante com cloro, porque podem amarelar o tecido.

Tecidos coloridos

Prefira sempre soluções suaves: detergente, sabão neutro e bicarbonato.

Nunca use cloro ou branqueadores fortes, pois podem desbotar.

Teste a mistura de limpeza em uma parte escondida do tecido antes de aplicar na mancha.

Superfícies (tapetes, estofados, mesas, mármore, granito)

Se o vinho caiu em uma superfície que não pode ser lavada diretamente:

1. Seque o excesso com papel-toalha.

2. Borrife água com um pouco de detergente neutro.

3. Esfregue suavemente com pano úmido.

4. Finalize com pano seco.

No caso de tapetes ou estofados, o bicarbonato também ajuda muito: aplique sobre a região úmida, deixe secar e aspire.

Manchas de vinho parecem um desastre, mas na prática são muito mais fáceis de remover do que parecem. Com as técnicas certas — e sem esforço exagerado — você consegue limpar toalhas, roupas, tapetes e superfícies sem perder nada.

O mais importante é respirar fundo, agir rápido quando possível e seguir os passos acima. Na maioria das vezes, o tecido volta a ficar novinho em folha.

