Mala pesada e cheiro suspeito levam à apreensão de droga na rodoviária de Curitiba

Dois homens foram presos ao tentarem embarcar em um ônibus de viagem com 49 quilos de substância análoga à maconha, na Rodoferroviária de Curitiba. O flagra aconteceu na noite de domingo (05/10).

De acordo com a Guarda Municipal (GM), um funcionário sentiu o cheiro característico da droga e desconfiou do peso ao mexer na bagagem da dupla, acionando a guarda. Com a chegada da equipe, a corporação verificou o interior da mala e encontrou vários tabletes prensados e embalados para o transporte.

Conforme os agentes, os suspeitos foram identificados por meio do registro das bagagens, que estavam no nome de ambos. Ao ser abordada, a dupla assumiu a posse das malas e das drogas. Nenhum nome foi divulgado.

Os dois homens foram encaminhados à Central de Flagrantes da Polícia Civil do Paraná (PCPR), onde permanecem presos.