Caminhão faz conversão proibida e causa acidente com ônibus em Curitiba

Um acidente envolvendo um caminhão Volkswagen branco e um ônibus biarticulado foi registrado na manhã desta segunda-feira (06/10), no bairro Capão Raso, em Curitiba.

De acordo com o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran) o acidente aconteceu após o motorista do caminhão realizar uma conversão proibida e ser atingido por um ônibus da linha Ligeirão Norte/Sul. A colisão foi na esquina entre a Avenida República Argentina e a Rua Pedro Bonat.

O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves e uma passageira do ônibus, de 44 anos, precisou de atendimento médico por ter ficado nervosa devido ao acidente.

Segundo a Urbanização de Curitiba (Urbs), a canaleta ficou totalmente bloqueada pela manhã, obrigando as linhas de ônibus 250 (Ligeirão Boqueirão), 502 (Circular Sul H), 602 (Circular Sul AH) e 603 (Pinheirinho) a realizarem desvios temporários.