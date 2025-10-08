Mais de dez distribuidoras de bebidas são alvo de fiscalização em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma ação da Secretaria da Justiça e Cidadania, por meio do Procon-PR, da Polícia Civil do Paraná (PCPR), Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e Ministério Público, fiscalizou 12 distribuidoras de bebidas em Curitiba, nesta quarta-feira (08/10). O objetivo da iniciativa é evitar a venda e o consumo de bebidas alcoólicas adulteradas e orientar consumidores e comerciantes sobre os riscos da prática.

Até está quarta, o estado registrou três casos de intoxicação, todos em Curitiba. Segundo a coordenadora do Procon-PR, Claudia Silvano, o trabalho de fiscalização e monitoramento foi iniciado na última semana após a confirmação das primeiras suspeitas.

“A ideia é verificar. Essa é uma situação grave, que pode levar o consumidor, inclusive, a óbito, por isso a força-tarefa é essencial”, afirmou.

Conforme Silvano, alguns locais alvos de fiscalização são escolhidos a partir de denúncias e outros de forma aleatória. Ao verificar a presença de produtos suspeitos, o material é encaminhado para análise.

“Quando o estabelecimento não apresenta nota fiscal que comprove a procedência da bebida, por exemplo, isso já é um indicativo de irregularidade”, acrescenta a coordenadora.

A Secretaria de Estado Segurança Pública do Paraná diz que, até o momento, não foi identificado metanol em nenhuma bebida apreendida.

Bebidas com indício de adulteração

Chefe de serviço da Vigilância Sanitária do Boa Vista, Lucimara Prox relatou que foram identificados diversos produtos com indícios de falsificação ou alteração nos conteúdos.

“Os agentes encontraram garrafas com lacres rompidos e remendados, bebidas de mesma marca com envasamento diferente e outras irregularidades”, explicou a agente da Vigilância Sanitária.

Também foram encontrados vinhos engarrafados em vasilhames reaproveitados de cachaça, uma prática proibida, e bebidas destiladas com a presença de sedimentos, possivelmente por manipulação irregular.

Todo o material suspeito foi apreendido e amostras das bebidas serão analisadas em laboratório, para identificar se há contaminação com metanol ou outras substâncias perigosas.

Paraná investiga cinco casos suspeitos de intoxicação por metanol

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) atualizou nesta quarta as informações sobre os casos suspeitos de intoxicação por metanol. Ao todo, o estado investiga cinco casos, um em Maringá, outro em Toledo, dois em Curitiba e um em Piên, na Região Metropolitana.

Todos aguardam o resultado dos exames laboratoriais para confirmar se é ou não intoxicação por metanol. A Sesa descartou as notificações de Ponta Grossa, Foz do Iguaçu e Cruzeiro do Oeste.

Atenção aos sintomas

A pasta orienta que as pessoas que apresentarem sintomas como dor de cabeça intensa, tontura, náusea, confusão mental ou visão turva procurem imediatamente um serviço de saúde. Os casos suspeitos devem ser notificados à rede de Centros de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox) do Paraná, que prestam suporte clínico e orientações:

Para evita a intoxicação, o Procon-PR e a Sesa reforçam que os consumidores devem adquirir bebidas apenas em locais confiáveis, sempre exigindo nota fiscal e verificando rótulo, lacre e selo do IPI. Rótulos borrados, mal colados, com erros de ortografia, lacres rompidos ou preços muito abaixo do mercado são sinais de alerta.