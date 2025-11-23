Trânsito

Mais de 97 mil veículos devem pegar estrada rumo a Curitiba na volta do feriadão

Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 23/11/25 15h05
Foto: Divulgação | EPR Litoral Pioneiro

Após o feriado prolongado, os curitibanos iniciam o retorno para a capital neste domingo (23/11) debaixo de chuva e com trânsito intenso nas principais rodovias do Paraná. Segundo a concessionária Via Araucária, cerca de 97 mil veículos devem pegar a estrada rumo a Curitiba ao longo do dia. A previsão é de maior fluxo até as 20h.

Nas praças de pedágio administradas pela concessionária, o ponto de maior atenção é a praça de São Luiz do Purunã, onde costuma ocorrer concentração de tráfego. Para quem volta do Litoral do Paraná, a recomendação é atenção redobrada na BR-277, que liga a região à capital e ao interior. 

Segundo a concessionária EPR Litoral Pioneiro, o fluxo intenso deve continuar até as 20h. As rodovias estaduais de acesso, como a PR-407 e a PR-508, também registram tráfego elevado durante a tarde.

Quem retorna do Litoral de Santa Catarina deve ficar atento ao fluxo no Contorno Leste (BR-116), na BR-476 e na BR-101, já no estado vizinho. A Arteris Litoral Sul estima que o movimento mais carregado nesses trechos ocorrerá especialmente nas pistas sentido Paraná, com pico previsto até as 17h.

As concessionárias reforçam que a previsão de chuva constante aumenta o risco nas estradas. A orientação é reduzir a velocidade, manter faróis baixos acesos e redobrar o cuidado em trechos de serra, onde a visibilidade costuma ser menor.

Trânsito em tempo real na BR-277 e BR-376

