Mais de 97 mil veículos devem pegar estrada rumo a Curitiba na volta do feriadão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Após o feriado prolongado, os curitibanos iniciam o retorno para a capital neste domingo (23/11) debaixo de chuva e com trânsito intenso nas principais rodovias do Paraná. Segundo a concessionária Via Araucária, cerca de 97 mil veículos devem pegar a estrada rumo a Curitiba ao longo do dia. A previsão é de maior fluxo até as 20h.

Nas praças de pedágio administradas pela concessionária, o ponto de maior atenção é a praça de São Luiz do Purunã, onde costuma ocorrer concentração de tráfego. Para quem volta do Litoral do Paraná, a recomendação é atenção redobrada na BR-277, que liga a região à capital e ao interior.

Segundo a concessionária EPR Litoral Pioneiro, o fluxo intenso deve continuar até as 20h. As rodovias estaduais de acesso, como a PR-407 e a PR-508, também registram tráfego elevado durante a tarde.

Quem retorna do Litoral de Santa Catarina deve ficar atento ao fluxo no Contorno Leste (BR-116), na BR-476 e na BR-101, já no estado vizinho. A Arteris Litoral Sul estima que o movimento mais carregado nesses trechos ocorrerá especialmente nas pistas sentido Paraná, com pico previsto até as 17h.

As concessionárias reforçam que a previsão de chuva constante aumenta o risco nas estradas. A orientação é reduzir a velocidade, manter faróis baixos acesos e redobrar o cuidado em trechos de serra, onde a visibilidade costuma ser menor.

Trânsito em tempo real na BR-277 e BR-376

Na BR- 277 km 117, Campo Largo, sentido Ponta Grossa, Faixa 2 (direita) interditada devido colisão moto X caminhão. São 5 km de congestionamento — Via Araucária (@Via_Araucaria) November 23, 2025

✅ *Rumo à Curitiba* – Milhares de veículos deixam o Litoral do Paraná nesta tarde de domingo no retorno do feriadão. Com isso, as rodovias de acesso à Capital – PR 407, PR 508 e BR 277 têm fluxo alto.



➡️ Não há interdições, porém o motorista encontra tempo nublado com trechos… — EPR Litoral Pioneiro (@EPRLPioneiro) November 23, 2025

🚗Pontos de lentidão na BR-376/PR:



Sentido Curitiba

📍km 682 ao km 674 (Guaratuba).



🌧️Chove em pontos alternados — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) November 23, 2025

🛣️PR 444



Mandaguari → Apucarana



Condições da Via: Tráfego fluindo normalmente.



Não seja um apressado no trânsito, seja um exemplo. A segurança agradece.



Siga o canal "DER-PR | COI | 0800 400 0404" no WhatsApp: https://t.co/G85Co1c5SX#DERParaná — Rodovias Paraná (@rodovias_parana) November 23, 2025