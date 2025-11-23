Chuva chega em Curitiba neste domingo, com queda na temperatura

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Prepare o guarda-chuva e tire o casaco do armário. O domingo (22/11) em Curitiba promete ser de tempo fechado, com chuva leve ao longo de todo o dia e queda nas temperaturas.

Os termômetros não devem ultrapassar os 19°C, com mínima prevista de 13°C. A sensação térmica ficará entre 12°C e 18°C, num cenário típico de dias chuvosos na capital paranaense. Lembrando que há um alerta de temporal em vigor.

O céu permanecerá totalmente encoberto, com 100% de cobertura de nuvens durante as 24 horas. A umidade relativa do ar será elevada, chegando a 87% durante o dia e 95% à noite, contribuindo para a sensação de frio úmido.

Há possibilidade de 30% de trovoadas durante o dia, diminuindo para 10% no período noturno. Os ventos soprarão do leste-sudeste a 18 km/h, com rajadas que podem atingir 34 km/h, intensificando a sensação de frio.

Chuva em Curitiba?

A precipitação prevista é de aproximadamente 5 mm durante o dia e outros 3 mm à noite, o que caracteriza chuva leve, mas persistente.

O índice UV será baixo, atingindo apenas 3 durante as poucas horas em que o sol poderá aparecer entre as nuvens.

Para quem tem compromissos no domingo, a recomendação é optar por programas em ambientes cobertos e não esquecer a proteção contra a chuva ao sair de casa.

