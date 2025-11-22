Inmet emite alerta de temporal: temperatura em Curitiba vai despencar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã deste sábado (22/11), um alerta amarelo para o risco potencial de tempestades no Paraná. O aviso abrange toda a faixa Sul e Leste do estado, além de parte das regiões Noroeste e Central, desde Telêmaco Borba até Querência do Norte.

O alerta indica possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm por hora, com acumulados que podem chegar a 50 mm ao longo do dia. Segundo a Defesa Civil do Paraná, as instabilidades são provocadas pelo avanço de um cavado meteorológico, sistema de baixa pressão alongado que costuma favorecer a formação de temporais.

As tempestades devem ocorrer de forma isolada, principalmente na Região Metropolitana de Curitiba e no Litoral. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), no domingo (23/11), as áreas de instabilidade se espalham pelo estado, deixando o dia mais fechado, úmido e com sensação térmica mais baixa.

Previsão do tempo para Curitiba tem fim do calorão

Apesar do alerta, o calor ainda segue presente neste sábado. No Norte, as temperaturas passam dos 30 ºC. Já na RMC e no Litoral, os termômetros ficam acima dos 25 ºC, mesmo com aumento de nuvens ao longo do dia.

A virada, porém, será rápida. Em Curitiba, a máxima prevista de 26 ºC neste sábado cai para 17 ºC no domingo, marcando uma queda brusca de temperatura. As mínimas permanecem acima dos 14 ºC e devem seguir nesse patamar também na segunda-feira (24/11).

