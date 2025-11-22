Novo milionário no Paraná fatura mais de R$ 2 milhões no sorteio da Quina

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma aposta de General Carneiro, a cidade conhecida como a mais fria do Paraná, faturou R$ 2.575.486,85 no concurso 6883 da Quina, realizado na noite desta sexta-feira (21/11). O prêmio saiu para uma aposta simples de cinco números, registrada na Loteria General Carneiro.

Resultado da Quina 6883 08 – 44 – 45 – 52 – 78

Além do novo milionário paranaense, outra aposta premiada veio de Palmas, no Tocantins. O valor foi o mesmo, dividido em um bolão on-line com 50 cotas. Já entre os ganhadores da quadra, um apostador de Curitiba recebeu R$ 16.808,97 com uma aposta simples contendo sete números.

No Paraná, outras quatro apostas feitas em Sertaneja, Ponta Grossa, Mandirituba e Apucarana levaram R$ 5.602,99 cada. O próximo sorteio da Quina será realizado neste sábado (22/11) e deve pagar um prêmio estimado em R$ 600 mil ao acertador das cinco dezenas.

Quadra da Quina 6883 para Curitiba

Tem curitibano com o bolso recheado neste sábado. Um apostador da capital acertou quatro dos cinco números sorteados pela Quina. O resultado? R$ 16 mil na conta. A aposta de Curitiba é do tipo simples e foi feita na lotérica Pote de Ouro, no bairro Hugo Lange

Como apostar?

Para concorrer, o jogador deve selecionar de 5 a 15 números no volante, que oferece 80 opções. A aposta mínima, com cinco dezenas, é a mais popular e também a mais acessível. Ao aumentar a quantidade de números escolhidos, crescem tanto o valor da aposta quanto as chances de acerto.

A aposta básica custa R$ 3,00 e pode ser feita nas Lotéricas ou nos canais on-line das Loterias Caixa. Na Quina, os bolões têm valor mínimo de R$ 15,00, com cotas a partir de R$ 4,00, opção que facilita a participação em grupo ou entre amigos.

