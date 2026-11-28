Caixas-d’água vazias, pilhas de louça na pia, gastos extras com água mineral e alimentação, comércios de portas fechadas e moradores recorrendo a caminhão-pipa. Essa é a situação enfrentada por moradores do bairro Hauer, na região sul de Curitiba, que relatam estar há mais de 50 horas sem água neste sábado (28). O problema foi provocado pelo rompimento de uma adutora da Sanepar na última quinta-feira (26).

Apesar de a companhia informar que o conserto da tubulação foi concluído na sexta-feira (27) e que a água estava sendo restabelecida gradualmente, moradores ainda aguardavam a retomada do abastecimento no fim da tarde deste sábado. Em alguns imóveis, nem mesmo as caixas-d’água foram suficientes para enfrentar o período prolongado de desabastecimento.

Uma moradora das proximidades do 7º Distrito Policial, que pediu para não ser identificada, conta que está sem abastecimento desde aproximadamente as 13h de quinta-feira. E ainda reclama que receberam mensagem da Sanepar várias horas depois, quando muitos na vizinhança tinham lavado roupas e realizado diversas outras atividades domésticas com água, sem saber que já usavam a reserva da caixa d´água.

Desde então, recebeu sucessivas previsões de normalização do serviço: inicialmente para a tarde de sexta-feira, depois para a noite e, posteriormente, para a tarde de sábado.

Com visitas em casa, a moradora precisou mudar a rotina da família, controlar o tempo dos banhos e reaproveitar a água do chuveiro para dar descarga no vaso sanitário.

“Tivemos de ir comprar água pra beber, tivemos de gastar indo almoçar fora porque não dá pra cozinhar, sujar mais louça”, relata.

Comércios fechados e pedido de caminhão-pipa

A falta de água também prejudica os comerciantes da região. Segundo a moradora, um restaurante próximo à sua residência não abriu neste sábado. Um pet shop das proximidades também permaneceu fechado por não ter água suficiente para dar banho nos animais.

Já moradores de um conjunto de prédios localizado na Rua Padre Dehon recorreram ao pedido de um caminhão-pipa para suprir a falta de água.

A situação tem provocado indignação na vizinhança, principalmente porque, mesmo com reservatórios nos imóveis e medidas de economia, a água armazenada acabou.

O que diz a Sanepar?

Segundo a Sanepar, a adutora rompeu por volta das 16h30 de quinta-feira, durante obras realizadas por terceiros no pavimento asfáltico. O problema afetou o abastecimento de seis bairros de Curitiba: Hauer, Alto Boqueirão, Boqueirão, Uberaba, Jardim das Américas e Guabirotuba.

A complexidade do reparo exigiu mais de 24 horas de trabalho ininterrupto das equipes. Para acessar a tubulação, que tem 60 centímetros de diâmetro, foi necessário abrir uma área de 72 metros quadrados, com cerca de 2,5 metros de profundidade.

Além disso, somente o esvaziamento da tubulação levou aproximadamente 13 horas, antes que as equipes pudessem realizar o conserto.

Em comunicado divulgado na sexta-feira, a companhia previa a normalização do abastecimento durante a manhã de sábado na maior parte da região afetada. Nos pontos considerados mais críticos, em razão da altitude ou da distância dos reservatórios, a previsão era de retomada ao longo da tarde.

Quando a água vai voltar no Hauer?

Questionada pela Tribuna do Paraná na tarde deste sábado sobre a situação dos moradores que permaneciam sem água, a Sanepar informou que o reparo foi concluído e que o abastecimento foi retomado desde o fim da tarde de sexta-feira.

“A normalização do sistema vem ocorrendo de forma progressiva, mas ainda podem ocorrer situações pontuais de baixa pressão na região”, informou a companhia.

A Sanepar orienta os moradores que continuam enfrentando problemas no abastecimento a entrarem em contato diretamente pelos canais oficiais, para que seja realizado um atendimento específico no endereço.

Após receber da Tribuna a informação sobre o conjunto de prédios da Rua Padre Dehon, a assessoria da companhia informou que encaminhou o endereço à equipe responsável para verificação em campo.

Não foi informada, entretanto, uma nova previsão de normalização completa do abastecimento nesses imóveis.

Os moradores que ainda estão sem água podem entrar em contato com a Sanepar pelo telefone 0800 200 0115 ou pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Também é possível consultar a situação do abastecimento por endereço no mapa interativo da Sanepar.