Uma adequação do sistema de energia na estação de tratamento de água – ETA Iraí, em Curitiba, pode deixar milhares de pessoas sem água na próxima terça-feira (16), em Curitiba e Região Metropolitana.

Os trabalhos iniciam às 9h e se estendem até ao meio-dia, podendo afetar o abastecimento em bairros de Curitiba, de Colombo, de Pinhais e de Piraquara. A previsão é a de que o abastecimento volte à normalidade a partir das 23h30, de forma gradativa.

Os trabalhos podem ser cancelados em caso de mau tempo, impossibilidade de execução com segurança, fatores externos que impeçam a realização dos serviços no prazo programado, problemas operacionais que impactem de forma crítica o sistema de abastecimento ou força maior.

Curitiba: Atuba e Santa Cândida

Colombo: Osasco, Campo Pequeno, Atuba, Guarani, Rio Pequeno, Rio Verde, Alto da Cruz, Mauá, Guaraituba, Palmital, Vila Zumbi, Guarani, Maracanã, Roça Grande, Curitibano, São Gabriel e Monza.

Pinhais: Jardim Amélia, Maria Antonieta, Atuba, Emiliano Perneta, Centro, Vargem Grande, Pineville, Weissópolis, Estância Pinhais, Alto Tarumã e Jardim Claudia.

Piraquara: Guarituba, Jardim Tropical, Vila Nova, Holandês, Vila Militar, Vila Macedo, Vila Suzi, Planta Simone, Planta Cruzeiro, Vila Franca, Vila Fuck, São Cristóvão, Vila Juliana, Jardim Santa Clara, Jardim Santa Maria, Planta São Tiago, Vila Santa Helena, Planta Deodoro e Capoeira dos Dinos.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, que funciona 24 horas. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para esta e outras informações utilize o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar.

