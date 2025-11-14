Maior parque estadual aberto à visitação no Paraná fica perto de Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Os parques estaduais administrados pelo Instituto Água e Terra (IAT) são quadros representativos da diversidade natural do Paraná. Há paisagens que vão de praias e manguezais a montanhas, campos e florestas, quase tudo encravado na Mata Atlântica. Atualmente, são 28 Unidades de Conservação (UCs) abertas à visitação no estado.

Refúgios de biodiversidade, destinos de lazer, pesquisa e educação ambiental, esses patrimônio naturais conectam milhares de visitantes à natureza em todas as regiões do estado. Mas você sabe qual é o maior deles?

Atravessando duas cidades que fazem parte da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e uma do litoral, a maior Unidade de Conservação aberta ao público no Paraná é o Parque Estadual Pico do Marumbi.

Com área de 8.745 hectares ele passa por Morretes, Piraquara e Quatro Barras, margeando a Serra do Mar. Conhecido como ‘Berço do Montanhismo no Brasil’, o local abriga picos históricos como o Pico Olimpo (1.539 m) e o Salto dos Macacos, além de trechos da histórica Ferrovia Paranaguá-Curitiba.

De acordo com informações do IAT, os primeiros habitantes do litoral paranaense acreditavam que a montanha do Marumbi era um vulcão passivo, místico e poderoso, pois muitas vezes ‘soltava fumaça’ do topo. Também diziam que o cume havia uma linda lagoa dourada, por isso, o nome originário batizado pelos indígenas era “Guarumby”, que em tupi significa “Montanha Azul”.

Porém, a conquista do ponto mais alto desta serra só aconteceu no ano de 1879 quando Joaquim Carmeliano Olimpio alcançou os 1539 metros de altitude no Pico Olimpo, que ganhou o nome como homenagem ao aventureira e que, até a conquista do Pico Paraná, na Serra do Ibitiraquire na década de 1940, era considerado o ponto mais alto do estado.

Principais atrativos do Parque Estadual Pico do Marumbi

Fazem parte do perímetro do parque:

Parte da histórica Ferrovia Paranaguá – Curitiba com construções antigas, como as Estações do Marumbi e Engenheiro Lange. Lembrando que é proibido transitar ao longo da linha férrea.

com construções antigas, como as Estações do Marumbi e Engenheiro Lange. Lembrando que é proibido transitar ao longo da linha férrea. Salto dos Macacos: situado aos pés da Serra da Farinha Seca possui cachoeira principal com aproximadamente 40 metros de altura e sequência de quedas do Rio dos Macacos que configura três piscinas naturais.

situado aos pés da Serra da Farinha Seca possui cachoeira principal com aproximadamente 40 metros de altura e sequência de quedas do Rio dos Macacos que configura três piscinas naturais. Segmento do Caminho do Itupava: trecho inicia no Parque Estadual da Serra da Baitaca, que permeia os vales dos Rios São João e Taquaral e têm no monumento de Nossa Senhora do Cadeado vista do Conjunto do Marumbi. É uma trilha que conecta o planalto ao litoral instituída por jesuítas no século XVIII utilizando-se de vestígios de rotas indígenas no interior da floresta densa.

trecho inicia no Parque Estadual da Serra da Baitaca, que permeia os vales dos Rios São João e Taquaral e têm no monumento de Nossa Senhora do Cadeado vista do Conjunto do Marumbi. É uma trilha que conecta o planalto ao litoral instituída por jesuítas no século XVIII utilizando-se de vestígios de rotas indígenas no interior da floresta densa. Conjunto do Marumbi: formado por diversos picos que superam os 1000 metros de altitude, possui, por questões de segurança, acesso autorizado apenas nos quatro principais: Pico Olimpo (1.539 m), Gigante (1.487 m); Ponta do Tigre (1.400 m); Abrolhos (1.200 m); e Morro Rochedinho (625 m).

formado por diversos picos que superam os 1000 metros de altitude, possui, por questões de segurança, acesso autorizado apenas nos quatro principais: Pico Olimpo (1.539 m), Gigante (1.487 m); Ponta do Tigre (1.400 m); Abrolhos (1.200 m); e Morro Rochedinho (625 m).

O Parque Estadual Pico do Marumbi funciona todos os dias, das 5 horas às 17 horas, e a entrada é gratuita.