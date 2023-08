Maior franqueadora de lingeries modeladoras do Brasil chega a Curitiba

Curitiba recebe neste mês uma loja da maior franqueadora de lingeries modeladoras funcionais do Brasil: a Yang. Fundada em 2004, em Caxias do Sul (RS), a marca tem o objetivo de empoderar as mulheres com produtos funcionais, elegantes e confortáveis. Atualmente, a Yang está espalhada por oito estados brasileiros com 20 lojas franquias.

A loja da capital paranaense fica no Shopping Omar e conta com produtos exclusivos da marca. As consumidoras vão encontrar sutiãs de sustentação, modeladores, cintas, calcinhas e também a linha pós-cirúrgico e para gestantes.

“Sutiãs de sustentação e cintas foram por muito tempo lembrados por sua falta de design e beleza, eram produtos os quais as mulheres amavam usar, mas não se orgulhavam disso. Foi então que passamos a entender que nosso produto possui uma forte relação com o íntimo da mulher, e que isso passa pelo desafio da própria aceitação. Não era sobre se esconder, era sobre se amar”, conta a fundadora da marca, Ângela Freire.

Dentre as características dos produtos Yang estão a modelagem diferenciada com tamanhos que vão do mini ao XXL de circunferência e bojos do 40 ao 56. Inclusive, um mesmo produto pode ter dois tamanhos: um de bojo e outro de circunferência, por exemplo.

Outra característica é a tecnologia YANG nos materiais das peças. Com fibra modeladora unida à modelagem exclusiva e ao uso contínuo, o produto ativa a circulação sanguínea, promovendo a migração de gorduras localizadas e modelando a silhueta.

Os empreendedores responsáveis pela Yang Curitiba são Gilmar Schmetka e Elaine Cristina de Oliveira.

A Yang Curitiba fica no Piso 01 do Shopping Omar, na entrada da Rua Vicente Machado, 285, e funciona de segunda à sábado, das 9h30 às 19 horas. O shopping tem estacionamento.

