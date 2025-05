Maio terá calor acima da média e pouca chuva no Paraná. Como fica em Curitiba?

O mês de maio começa nesta quinta-feira (1º) com tempo estável em todas as regiões do Paraná. Segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as características do tempo deste feriado prolongado devem se manter nos próximos dias. Mas e como fica a previsão do tempo para Curitiba?

A tendência é de que, ao longo do mês, o tempo continue com a amplitude térmica característica do outono. Pelas manhãs, esperadas mínimas entre 12 ºC e 16 ºC, com possibilidade de nebulosidade ao amanhecer, e à tarde, temperaturas de até 25 ºC.

Já as chuvas devem ocorrer abaixo da média, com maior chance de pancadas isoladas na Região Oeste. O volume acumulado pode atingir até 200 mm em municípios como Cascavel, Toledo, Francisco Beltrão, Guarapuava e Ivaiporã, tipicamente mais chuvosos no período. Já em Curitiba e na Região Metropolitana, os índices devem variar entre 75 mm e 125 mm.

Frente fria pode trazer primeiras chuvas ao estado

As primeiras precipitações de maio podem ocorrer neste sábado (3), devido à aproximação de uma frente fria vinda do Paraguai. As pancadas isoladas devem atingir principalmente a Região Oeste. A partir de segunda-feira (5), o tempo volta a se estabilizar, com chance de dias nublados.

Previsão do tempo em Curitiba

Para este feirado de 1º de Maio a previsão do tempo para Curitiba é animadora, com máxima de 21ºC sem chances de chuva. Esta previsão de tempo seco predomina pelos próximos 15 dias, no mínimo, segundo o Simepar.. Temperaturas ficam entre os 12 e 28ºC ao logo das próximas semanas. Chuva deve voltar a Curitiba apenas no dia 11 de maio.

