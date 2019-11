Mãe e duas filhas crianças foram atropeladas na tarde desta quinta-feira (14), véspera do feriado do Dia da Proclamação da República, no São Braz, em Curitiba. O acidente ocorreu quando elas tentavam cruzar a Avenida Vereador Toaldo Túlio. Um veículo, modelo Celta, que seguia na avenida em direção à BR-277, não conseguiu parar e atingiu a família em cheio. O acidente foi grave. Uma das crianças chegou a parar debaixo do carro. Chovia no momento no atropelamento, por volta das 13h.

Segundo o tenente Felipe Gross, do Corpo de Bombeiros, o atendimento do Siate precisou ser realizado com urgência para as três vítimas. “Não apuramos a idade exata das vítimas, por causa da urgência de encaminhamento ao hospital. As duas crianças ficaram gravemente feridas, mas elas foram encaminhadas estáveis para o hospital, sem risco de morte. A mãe também se feriu de forma menos grave que as duas filhas”, disse o Gross.

As vítimas tiveram ferimentos característicos do impacto com o veículo, no corpo como um todo. Uma das vítimas com lesão na cintura. Para o socorro, foram acionadas três ambulâncias e três médicos do Siate.

Mais atenção

“Temos aqui uma via rápida, o trânsito eventualmente caótico, a chuva complica a situação. Recomendamos que os motoristas redobrem a atenção nesse tipo de situação, e horário de pico, para evitar esse tipo de acidente”, apontou o tenente.

No local, foi possível perceber que a mãe e as filhas foram atropeladas a cerca de 30 metros da faixa de pedestres. “Tudo da conta de que o acidente aconteceu em região não adequada para o trânsito de pedestres na rua. É uma outra orientação para os pedestres, que busquem um lugar seguro para atravessar a via”, concluiu Gross.