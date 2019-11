Um trecho complicado e que é palco de vários acidentes na BR-376, entre Curitiba e Santa Catarina, ganha, nesta quinta-feira (14), uma nova área de escape. O objetivo do equipamento é evitar que veículos com problemas mecânicos sigam na descida da Serra do Mar. A nova área de escape está instalada na Curva da Santa.

A área de escape está instalada no quilômetro 667 da rodovia, no trecho de descida sentido Santa Catarina. Segundo a concessionária Arteris Litoral Sul, que administra o trecho, foi um investimento de aproximadamente R$ 20 milhões no equipamento, destinado a veículos pesados.

A área de escape tem 1,5 metro de profundidade coberta com argila, que tem a capacidade de parar um veículo pesado em até 150 metros. Existe ainda um guindaste instalado no local, que pode retirar um caminhão em até 40 minutos, livrando a área para uma nova saída de emergência.

A segunda do trecho

Esta será a segunda Área de Escape construída na Serra da BR-376, que se inicia no km 656 e se estende até o km 675, com declive de altitude de 710 metros. O primeiro dispositivo está localizado no km 671 e já evitou 223 acidentes desde sua inauguração em agosto de 2011.