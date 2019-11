“Hoje levantei com o anjo da guarda e por isto estou aqui falando com você”, assim definiu o servente geral Mário de Souza, de 61 anos, que escapou de ser a principal vítima de um acidente de trânsito no fim da manhã desta quinta-feira (14), na Rua Professora Rosa Saporski, no bairro Mercês, em Curitiba.

Mário de Souza caminhava tranquilo pela rua que tem apenas um sentido quando ouviu um barulho. Um veículo Gol branco teria batido o retrovisor em uma caçamba de lixo. Na sequência, o carro tocou no meio fio e parou em um poste.

“Eu pulei em direção a esta parede e já percebi o estrago. Deu um curto circuito na hora e só pensei em ajudar o motorista. Joguei minha mochila, abri a porta e tirei o cinto de segurança do senhor que dirigia. Um outro rapaz veio e ajudou a mulher dele”, comentou Mário.

Após o acidente, populares já entraram em contato com o Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e também com a Copel, pois a rua estava sem energia elétrica. Os ocupantes do veículo foram encaminhados ao Hospital Evangélico, mas sem risco de morte. Já o ” Seu Mário” seguiu seu caminho com a mochila preta nos braços rumo ao trabalho em um dia que jamais sairá da memória. ” Que manhã doida né? “, concluiu o servente geral.