Lotofácil da Independência tem prêmio recorde: veja como jogar e preço da aposta

O sorteio da Lotofácil da Independência está marcado para este sábado (6), às 20h, e vai distribuir um prêmio estimado em R$ 220 milhões para quem acertar os 15 números sorteados. As apostas podem ser registradas até às 18h do mesmo dia, tanto nas casas lotéricas quanto pela internet, pelo site e aplicativo oficiais das Loterias Caixa. Você sabe qual é o preço da Lotofácil da Independência? Igual aos demais jogos: R$ 3,50

O prêmio especial deste concurso é o maior já registrado nas 14 edições da Lotofácil da Independência. Como em todos os concursos especiais, o valor do prêmio não acumula. Caso ninguém acerte todos os 15 números, o valor total é dividido entre os apostadores que acertarem 14 dezenas, seguindo a mesma lógica para as faixas subsequentes de acerto, conforme previsto nas regras do jogo.

Combinações possíveis

Para garantir que acertaria os 15 números sorteados na Lotofácil, um apostador precisaria registrar 3.268.760 apostas diferentes. Com o preço da aposta simples, o valor total das apostas chegaria a R$ 11.419.660,00.

Na tentativa de aumentar as chances, os apostadores podem incluir mais números na aposta, mediante pagamento adicional. A aposta máxima permite selecionar 20 números, garantindo uma chance de 1 em 211, porém o valor da aposta sobe para R$ 54,2 mil.

Como apostar na Lotofácil da Independência?

A aposta simples custa R$ 3,50 e consiste na escolha de 15 números entre os 25 disponíveis. É possível selecionar os números manualmente ou deixar que o sistema escolha automaticamente, usando a opção “Surpresinha”.

Quem optar por essa modalidade também pode ativar a função “Teimosinha”, que permite repetir os mesmos números em vários sorteios consecutivos, aumentando as chances de acerto ao longo do tempo. As opções são válidas somente para compras online.

É possível apostar em bolão?

Outra forma de tentar levar o prêmio é participando dos bolões, modalidade coletiva que permite dividir os custos e aumentar a quantidade de combinações jogadas. O valor mínimo de uma cota da Caixa é de R$ 4,50, sendo que o bolão completo começa em R$ 14.

Pelo site e aplicativo da Caixa, também é possível optar por combos especiais, como seis apostas automáticas por R$ 21,00. Os números são gerados pelo sistema, mas podem ser conferidos pelo apostador antes da confirmação do pagamento.

