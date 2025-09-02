Lotofácil da Independência: prêmio de R$ 220 milhões sai no sábado; como apostar

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O sorteio especial do concurso 3480 da Lotofácil da Independência acontecerá neste sábado (06). O prêmio estimado é de R$ 220 milhões, o maior na história da modalidade.

Portanto, essa é a última semana para os apostadores fazerem os jogos. O sorteio será a partir das 20 horas (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Como nos demais concursos especiais das Loterias Caixa, o prêmio principal não acumula. Não havendo apostas vencedoras com 15 números, ele é rateado entre os acertadores de 14 números e assim por diante, conforme regra da modalidade. A aposta simples custa R$ 3,50.

Até quando dá para apostar na Lotofácil da Independência

As apostas podem ser feitas até 18h (horário de Brasília) do dia 06 de setembro, nas casas lotéricas de todo o país e pela internet no portal Loterias Caixa e aplicativo Loterias Caixa. Para apostar, a pessoa precisa marcar entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis.