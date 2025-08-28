Próximo sorteio da Lotofácil acontece em 6 de setembro; entenda

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O próximo sorteio da Lotofácil, referente ao concurso 3480, acontecerá somente no dia 06 de setembro. Geralmente, a loteria da Caixa possui sorteios diários, de segunda-feira a sábado. No entanto, por conta da Lotofácil da Independência, os sorteios regulares da modalidade foram “pausados”.

No dia 06 de setembro, um sábado, acontecerá o sorteio especial da Lotofácil da Independência, com prêmio estimado em R$ 220 milhões. Os apostadores já podem jogar na loteria especial. As apostas podem ser realizadas até às 19 horas do dia do sorteio.

O último sorteio da Lotofácil aconteceu terça-feira (26). Ninguém acertou as 15 dezenas e o prêmio ficou acumulado.

Como funciona e quando será o sorteio da Lotofácil da Independência

A Lotofácil da Independência é um concurso especial da Lotofácil, realizado uma vez por ano, no mês de setembro, em comemoração à Independência do Brasil. Diferente dos concursos regulares, ele tem uma premiação acumulada ao longo do ano e não acumula. Ou seja, se ninguém acertar os 15 números, o prêmio principal vai para quem acertar 14, e assim sucessivamente.

O jogo funciona como na Lotofácil comum: o apostador escolhe de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Ganha quem acerta de 11 a 15 números, mas o grande atrativo é o prêmio milionário do sorteio especial, que costuma ser o maior da modalidade.

Em 2025, a Lotofácil da Independência será sorteada no dia 06 de setembro, com prêmio estimado em R$ 220 milhões.