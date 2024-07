Lotofacil 3167 milionária premia aposta de Curitiba com quase R$ 1 milhão!

Um apostador de Curitiba cravou os 15 números sorteados pela Lotofácil 3167 milionária, na noite desta segunda-feira (29). O prêmio estava acumulado em R$ 4 milhões e saiu para quatro apostadores, entre eles o de Curitiba. O prêmio rendeu nada menos que R$895.320,00 ao curitibano. Nada mal, hein??

Resultado Lotofácil 3167 milionária: 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 23 e 25.

A aposta de Curitiba que cravou os 15 números da Lotofácil 3167 milionária foi feita na Lotérica Classic LTDA, no bairro Portão, em Curitiba. Além desta aposta, outras três ganharam a mesma quantia em dinheiro: Ibirite (MG), Novo Progresso (BA) e Santo Antônio de Paduá (RJ). Veja abaixo o detalhamento das apostas:

O próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta terça-feira (30) e tem como prêmio o valor de R$ 1,7 milhão.

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

