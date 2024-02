O sétimo boletim de balneabilidade, divulgado nesta sexta-feira (02) pelo Instituto Água e Terra (IAT), apontou que, apesar das fortes chuvas, houve uma melhora nas condições para banho nas praias e rios do Paraná. Dos 66 locais monitorados, 56 foram considerados próprios, o que representa 85% do total, um aumento de 3 pontos percentuais em comparação com o boletim da semana passada.

O principal aumento aconteceu no litoral, que passou de 39 para 42 pontos recomendados, com a inclusão da bandeira azul no trecho em frente à Avenida Principal do balneário Olho d’Água, em Pontal do Paraná; à esquerda das pedras na praia de Caieiras; e na Rua Guairacá, na Barra do Saí, ambos em Guaratuba.

Lista de lugares não recomendados para banho no Paraná

Continuam não sendo recomendados para banho os seguintes locais:

Ponta da Pita, em Antonina;

Trecho de 250 metros à direita do trapiche da Praia de Encantadas, na Ilha do Mel;

Parte da praia central de Guaratuba próxima à Rua Alois Cicatka;

Pontos nas ruas São Luiz e Paraná, no balneário de Ipanema, em Pontal do Paraná;

À esquerda do Rio Matinhos, em Flamingo, em Matinhos;

Na altura da Rua Alvorada, em Caiobá.

As demais localidades que aparecem como impróprias na região são concentradas na foz dos rios que cortam o litoral e que nunca são indicados para banhos ou práticas esportivas. Esses pontos nem são analisados.

Prainhas do Paraná contam com opções para banhistas

Nas prainhas de água doce do Interior, dos 17 pontos avaliados, 14 foram considerados adequados (82%). Os balneários de Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, Itaipulândia, Missal e Marechal Cândido Rondon estão 100% próprios para banho. Na região Norte, o terminal turístico de Primeiro de Maio, no Rio Paranapanema, também tem bom índice de balneabilidade.

Houve, contudo, o acréscimo de um ponto com bandeira vermelha em Santa Helena. Os outros dois locais indicados como impróprios estão concentrados em São Miguel do Iguaçu, na praia artificial do Lago de Itaipu.

Monitoramento das águas do Paraná vai até o Carnaval

Os boletins de balneabilidade são disponibilizados semanalmente pelo IAT, durante a temporada de verão, quando há maior fluxo de banhistas nos locais monitorados. As amostras de água são coletadas nas segundas-feiras e analisadas durante a semana no laboratório do instituto, em Curitiba. Ao longo desta temporada, serão emitidos oito boletins, até o dia 9 de fevereiro de 2023, semana do Carnaval.

O monitoramento das águas verifica se há contaminação por esgoto sanitário clandestino e indica a possibilidade de uso dos espaços públicos para atividades de lazer, como natação, mergulho e esqui aquático. Para isso, é utilizado o indicador Escherichia coli, uma bactéria existente no intestino dos seres humanos e animais de sangue quente. Quanto maior o número dessa bactéria na água, maior será a quantidade de esgoto e, consequentemente, maior a probabilidade da existência de organismos causadores de doenças.

Confira os boletins de balneabilidade divulgados nesta sexta-feira (02): Litoral e Costas Oeste e Norte.

