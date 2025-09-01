Litoral do Paraná tem alerta amarelo de ventos costeiros até terça

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou um alerta amarelo, indicando perigo potencial, para ventos costeiros no litoral do Paraná. O aviso começou nesta segunda-feira (01) e segue válido até às 23h59 de terça-feira (02).

De acordo com o Inmet, há intensificação dos ventos nas regiões litorâneas, movimentando dunas de areia sobre construções na orla.

Além de todo o litoral do Paraná, o alerta amarelo também abrange praias de Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro.

As cidades litorâneas paranaenses, como Matinhos, Morretes e Paranaguá, possuem previsão de chuva na terça-feira (02). Conforme previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a previsão de chuva é de 98%.

Morretes possui a possibilidade de maior precipitação acumulada, com previsão de 7,4 milímetros (mm).

Nesses locais, a temperatura mínima deve ser em torno dos 19ºC e a máxima chega a 22ºC.

