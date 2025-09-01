Curitiba vai ganhar novo hospital para crianças 100% SUS

Uma nova casa de saúde será construída ao lado da maternidade do Hospital de Clínicas, em terreno na Rua General Carneiro, a partir de 2026. Quando ela estiver em pleno funcionamento, a capacidade de atendimento a crianças e adolescentes pelo Complexo HC será ampliada. O número de leitos saltará de 40 para 130 e as Unidades de Tratamento Intensivo passarão das atuais 8 unidades para 35. O local abrigará ainda duas salas cirúrgicas e ambulatórios, com atendimento humanizado e especializado.

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria da Saúde (Sesa), oficializou a entrega nesta segunda-feira (1º) de R$ 20 milhões em recursos para a primeira fase da construção do Instituto Pediátrico do Hospital de Clínicas, batizado de HCzinho.

O objetivo do HCzinho é se tornar uma referência na área, reunindo na nova unidade todos os tipos de tratamento pediátrico e tecnologias de última geração – com foco na prevenção, diagnóstico e tratamento de condições clínicas complexas. E o principal diferencial da empreitada é o fato de prestar serviços 100% gratuitos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Sendo também um hospital universitário, ele servirá de instrumento para a formação de novos médicos, fazendo do espaço um ponto multifacetado que engloba assistência médica, ensino e pesquisa.

A construção não começa amanhã, mas já tem cronograma definido. O projeto arquitetônico e estrutural deve ficar pronto em meados de maio ou junho de 2026, sendo seguido pela licitação para a construção. Com a execução programada para até 2 anos, o início dos atendimentos é estimado para 2028.

Marcos Sunye, reitor da UFPR, disse que o movimento feito com a ajuda do poder público manda um recado para todos os demais estados. “É muito importante essa separação do atendimento pediátrico do atendimento adulto. E fazer isso com sucesso em um hospital enorme como o HC vira uma referência nacional. Pegar os maiores hospitais públicos de cada Estado e separar o atendimento pediátrico do adulto: esse é o principal recado que o governo do Paraná está dando para todo o Brasil”, afirmou.

Ele ressaltou ainda a importância do aporte financeiro governamental para a empreitada. “É uma contribuição essencial para a nossa primeira licitação da construção do hospital. Importante também o compromisso de ajudar com os equipamentos, porque metade do custo do hospital vai ser a construção do prédio e a outra metade será equipar o prédio. E o Governo do Estado vai atuar nas duas frentes”, disse.

A vice-reitora da UFPR, Camila Girardi Fachin, fez questão de frisar que a Secretaria da Saúde “foi o primeiro ente público a abraçar o projeto do Hczinho”, em uma parceria que ela compreende como fundamental para que esse antigo sonho do Hospital de Clínicas finalmente saía do papel.

“Hoje temos uma pediatria de excelência, mas não conseguimos fazer mais por conta do espaço físico. Precisamos de uma área mais adequada, mais lúdica, o que é importante para as crianças, para ampliar esse atendimento”, disse a vice-reitora. “No geral, existe uma falta de leitos especializados em pediatria. Até porque atendemos crianças de todo o país. Nosso transplante de medula óssea pediátrico, por exemplo, atende todo o Brasil. Essa ampliação é uma necessidade”.