Adilson Barbosa, 44 anos. Profissão: motorista. Filiação: Isabel Aparecida Barbosa. Sepultamento hoje, (Quatro Barras) Cemitério Municipal Santa Luzia, saindo da Capela Cemitério Santa Luzia Quatro Barras(PR).

Agatha Marcely Almeida dos Santos, 4 mes(es). Profissão: mecânico. Filiação: Marcelo Peixoto dos Santos e Mikaele Almeida do Nascimento. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Expedito, saindo da Capela Jardim Paranaense.

Antônio Dornel Túlio, 85 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Francisco Túlio e Julieta Chagas Túlio. Sepultamento ontem.

Cirlene de Fátima Ortiz dos Santos, 62 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Jocelim Ortiz dos Santos e Maria Cândida Macedo dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Edemir Machado de Castro, 64 anos. Profissão: mecânico automotivo. Filiação: Paulina Nascimento de Castro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – 01 Boqueirão.

Eduardo Rocha Virmond, 94 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Eduardo Guimraes Virmond e Aracy Rocha Virmond. Sepultamento ontem.

Elieu Eduardo, 48 anos. Filiação: Edson Eduardo e Raimunda Ferreira Eduardo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Assembleia de Deus Icarai Uberaba.

Eliseu Flávio de Oliveira, 43 anos. Profissão: motorista. Filiação: Miguel Antônio de Oliveira e Vitalina Maria de Oliveira. Sepultamento ontem.

Elizabeth Karman, 73 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Casemiro Karman Filho e Bronislava Maria Giller Karman. Sepultamento terça-feira, 21 de novembro de 2023 às 9hh, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus Curtiba.

Elyas Eshiak, 63 anos. Filiação: Hanna Eshiask e Aziza Eshiak. Sepultamento ontem.

Emerson Cardozo Padilha, 40 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Lourival de Góes Padilha e Jussara de Fátima Cardozo. Sepultamento ontem.

Enzo de Arruda, 12 anos. Filiação: Rosimeire de Arruda. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo de Igreja Assembleia Vila Zumbi, Colombo(PR).

Esmeraldina dos Santos Meroto, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio dos Santos e Madalena Silva Lara. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Geovane Baierle da Silva, 19 anos. Profissão: estudante. Filiação: Valter Rogério da Silva e Eliane Amaro Baierle. Sepultamento ontem.

Gilson Roberto Perini, 69 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Waldomiro Perini e Dalila Hasenauer Perini. Sepultamento ontem.

Inês Lebid, 63 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Basílio Lebid e Catarina Skreptz Lebid. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo de R. Wismar da Costa Lima 201 V. Fuck.

João Antônio de Souza, 62 anos. Profissão: motorista. Filiação: Joaquim Moreira de Souza e Dinoraci Moreira de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Municipal.

João Félix Caetano, 75 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Napoleão Félix Caetano e Maria Aurelina Caetano. Sepultamento ontem.

João Maria de Jesus, 67 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Francisco Jesus Neto e Ana Rodrigues de Jesus. Sepultamento hoje, (Tijucas do Sul) Cemitério Municipal de Tijucas do Sul, saindo de Igreja Evangélica Deus É Vida Riacho Doce São José dos Pinhais.

João Wilso Senter, 80 anos. Profissão: agente penitenciário. Filiação: Verginio Senter e Francisca de Assis Senter. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério Bom Jesus dos Passos (Piraquara).

Jorge Raimundo da Silva, 64 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Germano da Silva e Bertila Selene Costa da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Jade.

José Knaut, 86 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Vicente Knaut e Catarina Knaut. Sepultamento ontem.

José Manuel Entrudo da Graça, 83 anos. Profissão: representante. Filiação: João Gago da Graça e Maria Virgínia Entrudo da Graça. Sepultamento ontem.

José Poletto, 72 anos. Filiação: Epdro Poletto e Elvira Tafarello Poletto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

José Ribas Batista, 74 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Ribas Batista e Anália Ribas Batista. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja Assembleia de Deus Vila São Pedro Pinheirinho Curitiba.

Juarez Ribeiro dos Santos, 56 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Ribeiro dos Santos e Floreta Soares dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Luto Curitiba.

Leonice Hipolito da Costa Paulo, 72 anos. Filiação: João Hipolito da Costa e Jeronima Lino da Costa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Ass de Moradores Vila Formosa.

Lorival Diniz Vieira, 50 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Otávio Vieira Netto e Irene Diniz Vieira. Sepultamento ontem.

Lorival dos Santos Leite, 46 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Luiz Leite e Orlanda dos Santos Leite. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 do Santa Cândida.

Lourdes da Silva, 64 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Altino Antônio da Silva e Benedita Eurides da Silva. Sepultamento ontem.

Marcelo Ern, 61 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Waldemar Ern e Thereza da Silva Ern. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)).

Maria Francisca de Camargo Kovalski, 77 anos. Filiação: Augusto Virginio de Camargo e Paulina Natel de Camargo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

Maria Jercy Ribas, 76 anos. Filiação: Quintino Ribas e Maria Edite Bueno Ribas. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Municipal de Almirante Tamandaré, saindo de Quadrangular Jardim Paraíso.

Mercis Grossi Martini, 90 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Matheus Grossi e Conceição Grossi. Sepultamento ontem.

Mituo Kagohara, 82 anos. Profissão: analista informática. Filiação: Kseque Kagohara e Harye Kagohara. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 São Francisco de Paula.

Nair Pereira de Souza, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Joaquim Pereira de Souza e Áurea Pepes do Vale. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Olinda Campion Scola, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Guerino Scola e Maria Luíza Campion Scola. Sepultamento ontem.

Paulo César Sanglard, 75 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Sotero Lugon Sanglard e Luzia Rocha Sanglard. Sepultamento ontem.

Paulo Roberto dos Santos, 67 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Izidoro Rodrigues dos Santos e Maria da Conceição Mariano dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – 01 Santa Cândida.

Petrina do Carmo Pedro, 96 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pero do Carmo e Virgínia Cassimira. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Esmeralda Almirante Tamandaré PR.

Reginaldo de Souza Moreira, 67 anos. Profissão: eletricista. Filiação: José Moreira Sobrinho e Maria José de Souza. Sepultamento ontem.

Santenor Maurer, 86 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Paulino Meures e Francisca Ferreira Martins. Sepultamento hoje, Cemitério Butia, Antônio Olinto(PR), saindo da Capela Hen Vida Rio Negro(PR).

Sérgio Felipe de Franca de Lima, 29 anos. Profissão: ajudante. Filiação: Valmir Ferreira de Lima e Leonilce de Franca. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Comunitária do Uberaba.

Simone Guedes, 46 anos. Filiação: Luciene Guedes. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Cemitério Municipal Fazenda Rio Grande, saindo da Capela Municipal.

Tatiane Ribeiro dos Anjos, 32 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Antônio Lada dos Anjos e Arlete do Rocio Ribeiro dos Anjos. Sepultamento ontem.

Therezinha Santos, 78 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Octávio David Santos e Niversina Ribeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Unilutus Curtiba.

Wiliam Fernando Tadeu Franca Borges, 61 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Wantuil Borges e Delgina Franca Borges. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – 03 São Francisco de Paula.

