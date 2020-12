Adelio Renato Riberio, 74 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Antônio Ribeiro dos Santos e Liria Camargo. Sepultamento ontem.

Adelir de Fátima Bet Carbonar, 67 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Frenc Bet e Agnesca Leonora Bet. Sepultamento ontem.

Alaor Klas de Menezes, 78 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Djalma Pucheta de Menezes e Olga Edith Klas de Menezes. Sepultamento ontem.

Alcinda Sancao Darin, 83 anos. Filiação: João Maria Sancao e Francisca Dias de Arruda. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Alcione Antunes de Lima, 45 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Arcelino de Lima e Rute Antunes. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Alsira Juais, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge Schenfeld e Alsira Schenfeld. Sepultamento ontem.

Altair Antunes, 70 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Adão dos Santos Antunes e Rosa Barbosa dos Santos. Sepultamento ontem.

Ana Rosa da Silva Pinheiro, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Clemente Pereira da Silva e Ana Lopes Moreira. Sepultamento ontem.

Ana de Azevedo, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Benedito Matoso de Azevedo e Lidioneta Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Anderson Luiz Schinaider, 44 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Luiz Domingos Schinaider e Neusa Schinaider. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Memorial da Vida – S.j.p.

Antônio Meira Amarante, 72 anos. Profissão: soldador. Filiação: João Maria Amarante e Maria Sinhorinha Meira Amarante. Sepultamento ontem.

Belmira de Jesus Lima, 73 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: João Francisco de Godói e Benedita Taborda Ribas. Sepultamento ontem.

Circio de Cristo, 72 anos. Profissão: motorista. Filiação: José de Cristo e Maria Joaquina de Cristo. Sepultamento ontem.

Cirineu Ranulfo Maciel, 77 anos. Filiação: João Batista Maciel e Ana Barbara de Jesus. Sepultamento ontem.

Clarinda dos Santos da Rosa Santana, 60 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José da Rosa e Pedrina José dos Santos. Sepultamento ontem.

Darcy José Machado, 63 anos. Profissão: fiscal obras. Filiação: Durval Armstrong Machado e Maria de Lara Machado. Sepultamento ontem.

Edelson da Silva, 39 anos. Profissão: garçom. Filiação: José Rodrigues da Silva e Lourdes de Fátima Fais da Silva. Sepultamento ontem.

Edson Luiz Pereira, 48 anos. Filiação: Maria Pereira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão, saindo da Capela Municipal do Boqueirão – Capela 1 Municipal do Boqueirão.

Ernesto Heeschen, 81 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Kurt Heeschen e Joanna Campeao Heeschen. Sepultamento ontem.

Esther Kulhkamp, 104 anos. Profissão: religioso (a). Filiação: Carlos Kulhkamp e Adelaide Westrup. Sepultamento ontem.

Evaldo Kuss, 73 anos. Profissão: auditor(a). Filiação: Otávio Kuss e Brasilina Pires Kuss. Sepultamento ontem.

Fábio Barboza, 85 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Abílio Filgueira Barboza e Bernardina de Paiva Nunes. Sepultamento ontem.

Gabriel Gustavo Gomes de Oliveira, 25 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Edino Batista de Oliveira e Marli Gomes da Silva Oliveira. Sepultamento ontem.

Gabriel Silva das Almas, 68 anos. Filiação: João Alves das Almas e Pedrina Silva das Almas. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Santa Cândida.

Gerson Borges Sobrinho, 77 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Borges Sobrinho e Baldoina Cirina de Jesus. Sepultamento ontem.

Gustavo Henrique Kaczorovski da Cruz, 21 anos. Profissão: estudante. Filiação: Cleverson da Cruz e Patricia Kaczorovski da Cruz. Sepultamento ontem.

Henrique Ricchetti Júnior, 72 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Henrique Riccetti e Daisy Brescia Ricchetti. Sepultamento ontem.

Hilda Araújo Cordeiro Cantu, 89 anos. Filiação: Durval Alves Cordeiro e Etelvina Araújo Cordeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu.

Idair Antônio Armeliato, 69 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Isidoro Verissimo Armeliato e Ilda Meitelli Armeliato. Sepultamento ontem.

Iram Antônio Scapini, 66 anos. Filiação: Alcides Scapini e Genesia Besbate Scapini. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Irma Maria da Silva Cordeiro, 52 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Alfredo Júlio da Silva e Lucélia Lopes da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais(PR)).

Ivone Gouveia da Silva, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Juvenal Bento Gouveia e Ana Vieira. Sepultamento ontem.

Ivone Oliveira dos Santos, 52 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Maria Oliveira da Luz e Tereza da Silva Oliveira. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 02 Municipal do Santa Cândida.

Jacobson Borowski, 67 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Henrique Borowski e Ester Sara Borowski. Sepultamento ontem.

Jaelson Barboza Silva, 41 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Sabino Pereira da Silva e Joselita Barboza dos Santos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão, saindo da Capela Municipal do Boqueirão – Capela 2 Cemitério Municipal do Boqueirão.

Jandira Lourenço Cordeiro, 79 anos. Filiação: Sebastião José Lourencoi e Aurides Maria Lourenço. Sepultamento ontem.

Jeny dos Anjos Mendonça, 52 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Jeronimo de Mendonça e Lourdes da Silva Mendonça. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo de Cemitério Bonfim/ São José dos Pinhais (PR).

João Maria da Silva, 75 anos. Profissão: operador(a) produção. Filiação: Mariano Francisco da Silva e Maria Benedita da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos PinhaisPR).

José Batista da Silva, 66 anos. Profissão: confeiteiro(a). Filiação: Manoel Batista da Silva e Umbelina Maria de Jesus. Sepultamento ontem.

Josephina Maria Dejesus Souza, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Realino Brandão e Maria Augusta de Jesus. Sepultamento ontem.

Kaname Takahara, 92 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Takahara Ioshm e Tumoy Takahara. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Kazumi Morishita, 88 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Fumie Morishita e Tosikazu Morishita. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Laura Bruning Rohling, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Bruning e Agueda Kestering. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

Laurindo Francisco da Silva, 55 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Joaquim Francisco da Silva e Belarmina Maria da Silva. Sepultamento ontem.

Leandro Faria Martins, 43 anos. Profissão: contador(a). Filiação: José Soares Martins e Olga Maria Faria Martins. Sepultamento ontem.

Leonora Trindade de Oliveira, 59 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Vitalina Clemencia Trindade. Sepultamento ontem.

Luciane da Luz Niemies, 53 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Acir Niemies e Rosilda Dolores Malin Niemies. Sepultamento hoje, Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Luterana.

Lucimar Teresinha Briao, 67 anos. Profissão: pedagogo(a). Filiação: José Juracy Nunes e Hilda Zimermann Nunes. Sepultamento ontem.

Luiz Alberto Hoffmann, 59 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Aldo Hoffmann e Nilma Vieira Hoffmann. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Cezar, 66 anos. Filiação: Euclides Cezar e Arminda Alexandrina Cezar. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Colônia de Ponta Grossa PR.

Luiz Carlos Petelinkar, 69 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Izidio Petelinkar e Ana Terra Petelinkar. Sepultamento hoje, Outros, saindo de local a ser designado.

Marcos Aurélio Garcia da Silva, 50 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Alancardek Garcia da Silva e Umbelina de Andrade Garcia. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida de Oliveira, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Cândido e Placidina Cândido. Sepultamento ontem.

Maria Nazaré Figueiredo Alves, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Cândido de Fugueiredo e Gasparina Júlio de Jesus. Sepultamento ontem.

Maria Soledade Ribas, 93 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estevam José Amaro e Roza Antunes Padilha. Sepultamento ontem.

Marila Wladislava Mance, 79 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Ladislau Antônio Drabowski e Janina Drabowski. Sepultamento ontem.

Maurício Antunes, 34 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Zeni Antunes. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Ass. de Moradores Cajuru.

Mauro Oeller, 61 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Alfredo Oeller e Helena Luíza Oeller. Sepultamento ontem.

Miguel Vitoldo Nowacki, 76 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Vitoldo Zbiguiew Nowacki e Júlia Nowacki. Sepultamento ontem.

Milton Kondlatsch, 79 anos. Filiação: Emílio Kondlatsch e Hermínia Kondlatsch. Sepultamento ontem.

Miroslau Zachetko, 51 anos. Profissão: motorista. Filiação: João Zachetko e Audia Zachetko. Sepultamento ontem.

Myrian Trauczynski Kawecki, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Trauczynski e Iracema Costa Trauczynski. Sepultamento ontem.

Nair Ribeiro Mendes Ferreira, 52 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Hilario Ribeiro Mendes e Maria de Lourdes Cordeiro de Almeida Mendes. Sepultamento ontem.

Nelson de Jesus Santos, 86 anos. Filiação: Antônio Gomes Santos e Adélia de Barros Santos. Sepultamento hoje, Outros.

Neusa Cabral Kuze, 85 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Guilherme Alfredo Kuze e Maria Luíza Kuze. Sepultamento ontem.

Odete Zacarias de Moraes, 99 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Zacarias dos Santos e Conceição Zacarias dos Santos. Sepultamento ontem.

Odilon Domingos Noia, 79 anos. Profissão: lavrador. Filiação: Domingos Noia da Silva e Josefa Maria da Conceição. Sepultamento ontem.

Olivia Mendes da Silva, 62 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Olibio Mendes e Maria da Luz Paula Mendes. Sepultamento ontem.

Otacílio Pinheiro, 70 anos. Filiação: Maoel Pinheiro e Josefa Lino de Jesus. Sepultamento ontem.

Paulo Neuwiem, 50 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Franz Benedikt Neuwiem e Ivone Assink Neuwiem. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Renato Rigon, 81 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Arminda Rigon. Sepultamento ontem.

Roberto Jair Risden, 67 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Miguel Risden e Marina Borges Risden. Sepultamento ontem.

Rosi de Fátima Cruz Radachenski, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Marins Ferreira da Cruz e Angelina Moro da Cruz. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Bom Jesus de São José dos Pinhais PR.

Sebastião Adão de Oliveira, 82 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Cesário Adão de Oliveira e Francisca Maria Rodrigues. Sepultamento ontem.

Simone de Fátima Carvalho Lourenço, 62 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfredino Carvalho e Rosa Santos Carvalho. Sepultamento ontem.

Terezinha Domingues da Cunha, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Domingues Filho e Maria Madalena Domingues. Sepultamento ontem.

Theodoro Fernandes da Cruz Neto, 89 anos. Filiação: João Antônio da Cruz e Joaquina Marcilia da Cruz. Sepultamento ontem.

Tiago Alves de Souza, 17 anos. Filiação: Antônio Alves de Souza e Hilda Alves de Souza. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela do Cemitério Guamirim de Irati PR.

Uzier Franco do Paraizo, 68 anos. Filiação: Benedito Rosa do Paraíso e Rosa Franco do Paraizo. Sepultamento ontem.

Valdenir Tavares de Melo, 73 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Natanael Tavares e Olivia Vergueira. Sepultamento ontem.

Valdivino Luiz de Lima, 60 anos. Profissão: maquinista. Filiação: Laurindo Luiz de Lima e Edilea Soarres de Lima. Sepultamento ontem.

Vicente Claudiano Morais Júnior, 28 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Vicente Claudiano de Morais e Eli Nunes. Sepultamento ontem.

Victor Vozniack, 83 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Estanislao Voziniack e Carolina Vozniack. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Zoraide Quintiliano Marino, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Raimundo Quintiliano e Maria Benedita Quintiliano. Sepultamento ontem.