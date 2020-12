Adaide das Chagas Lima, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augustinho das Chagas Lima e Ercília Vieira Chagas. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Água Verde.

Adivanir da Conceição Bissoni, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: Olívio Nazareno Gaio e Lenira Weltezer Gaio. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Adrieli Domingos dos Santos, 30 anos. Profissão: atendente. Filiação: Levi Ramal dos Santos e Marta Maria dos Santos. Sepultamento ontem.

Aladim de Oliveira Bueno, 85 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Deocleciano de Oliveira Bueno e Leonor Pinto de Oliveira. Sepultamento ontem.

Alceu Buckeridge, 82 anos. Filiação: Walter Buckeridge e Anna Padulla Buckeridge. Sepultamento ontem.

Alceu Fermino Arantes, 72 anos. Profissão: servente. Filiação: Arnaldo Firmino Arantes e Itália Cavalli Arantes. Sepultamento hoje, Cemitério Vaticano (Almirante Tamandaré), saindo de Esmeralda de Almirante Tamandaré.

Alexandrina Barboza de Lima, 91 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lourenço Barboza Pires e Jesuína Alexandre Delfino. Sepultamento ontem.

Aluir Romano Zanellato Filho, 60 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Aluir Romano Zanellato e Iclea Beninca Alvetti Zanellato. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Água Verde.

Ana Maria Patricio dos Santos, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Brazilia Fernandes Patricio. Sepultamento ontem.

Aparecida Vila, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adulio Vila e Maria Celestina Ribeiro. Sepultamento ontem.

Aristides Baltazar, 83 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: João Baltazar e Generosa Machado. Sepultamento ontem.

Athanassios Polyzos Karvanis, 78 anos. Filiação: Polyzes Karvanis e Varcamo Karvanis. Sepultamento ontem.

Aurindo Cornélio da Silva, 62 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Francisco Cornélio da Silva e Emília Francisca de Jesus Silva. Sepultamento ontem.

Avelino Batista da Silva, 88 anos. Filiação: Joaquim Batista da Silva e Maria José de Jesus. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Paroquial do Orleans.

Boaventura José da Hora, 77 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Marcelino José da Hora e Joana de Jesus. Sepultamento ontem.

Claudinei de Oliveira, 50 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Hermogenes Honório de Oliveira e Brásília Silva de Oliveira. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Nosso Teto – Registro/ Sp.

Cláudio Sérgio Petrucci de Miranda, 82 anos. Profissão: engenheiro(a) civil. Filiação: Bertino Martins de Miranda e Alda Petrucci de Miranda. Sepultamento ontem.

Cleusa Mara Alves Cabral, 68 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Laurival Alves Cabral e Almerinda da Silva Cabral. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Jardim Eterno.

Eduardo Maia, 55 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Francisco da Silva Maia e Maria Siqueira Maia. Sepultamento ontem.

Eliane de Andrade Demarche, 44 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: João Maria de Andrade e Teresinha de Andrade. Sepultamento ontem.

Emmanuel Silveira Moura, 82 anos. Profissão: juiz de direito. Filiação: Arthur Euclides de Moura e Carmela Silveira Moura. Sepultamento ontem.

Erci Joaquim dos Santos, 61 anos. Profissão: mecânico manutenção. Filiação: Francisco Lourenço dos Santos e Conceição Lopes dos Santos. Sepultamento ontem.

Francisco Solon de Freitas Correa, 77 anos. Filiação: Joaquim Antunes Correa e Malvina Alves de Freitas. Sepultamento ontem.

Getúlio Evangelista dos Santos, 60 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Pedro Evangelista dos Santos e Simpliciana Rosa de Jesus. Sepultamento hoje, Outros, saindo da Capela Mem. Pq Araucária.

Gunter Otto Germano Riskoveski, 87 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Guilherme Riskoveski e Maria Riskoveski. Sepultamento ontem.

Hermínio Nunes da Silva, 83 anos. Profissão: técnico eletrônica. Filiação: Herculano Nunes da Silva e Celina Nunes da Silva. Sepultamento ontem.

Hipolito Bueno Zanardine, 81 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Antônio Santos Zanardine e Izaura Bueno Zanardine. Sepultamento ontem.

Irineu José dos Santos, 67 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Antônio Quirino dos Santos e Cloris Teixeira dos Santos. Sepultamento ontem.

Isaac Ariel Ribeiro, 45 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Sebastião Pinto Ribeiro e Josefa Borges Ribeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

João Ferreira Balduino, 94 anos. Profissão: micro-empresário. Filiação: Antônio Ferreira Balduino e Ernestina de Faria. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais), saindo da Capela Senhor do Bonfim São José dos Pinhais PR.

José Bacchi, 71 anos. Filiação: Adelino Bacchi e Maria Giboski. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade I, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade I.

José Pedro Munhoz Franco, 89 anos. Profissão: policial militar. Filiação: Juvêncio Alves Franco e Lucinda Alves Munhoz. Sepultamento hoje, Outros.

José Walmir Menoncin, 80 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Albino Eugênio Menoncin e Joana Luíza Menoncin. Sepultamento ontem.

Joslei Adão Roberto, 39 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: ADiógenes Vilmar Roberto e Hilda Ribeiro Roberto. Sepultamento hoje, Outros.

Levino Sofa, 75 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Benedito Sofa e Luíza Guilherme Sofa. Sepultamento ontem.

Lourdes Lopes, 84 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: José André Lopes e Maria Josefa Arduan. Sepultamento ontem.

Lourival Alves dos Santos, 75 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: Manoel Damião dos Santos e Altina Alves. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Lucinda Antunes Domingues, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Lúcio de Camargo e Ocalina Antunes de Camargo. Sepultamento hoje, no Cemitério Jardim da Saudade II (Pinhais), saindo da Capela Municipal do Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Luiz Enes, 89 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Leovegildo Afonso Enes e Silvanira Ribeiro dos Santos. Sepultamento ontem.

Luíza Kubrusly, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Luiz Hayeshy e Maria Martins Hayeshy. Sepultamento hoje, Outros.

Mafalda Kowalski, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Caseiro Tozi e Joana Tozi. Sepultamento ontem.

Marcos Luiz Acacio Farias, 58 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Sebastião Nery Farias e Leila Abrão Farias. Sepultamento hoje, Outros.

Maria Cândida Eloy de Oliveira, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Avelino Eloy dos Santos e Floriza Alves dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria Tercilia das Virgens, 92 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jovina Maria das Dores. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão, saindo da Capela Municipal do Boqueirão – Capela 01 Boqueirão.

Maria da Luz Orias, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Artur Orias e Marcilia Fernandes. Sepultamento ontem.

Marilda Fogaça Goulart, 50 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Sebastião Fogaça e Rita Fogaça. Sepultamento ontem.

Mauro de Almeida, 83 anos. Profissão: auxiliar cozinha. Filiação: Manoel Theodoro de Almeida e Maria da Glória Ignacia de Almeida. Sepultamento ontem.

Michele Fernandes Calado, 47 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Pedro Gonçalves Calado Filho e Mariza Fernandes Calado. Sepultamento ontem.

Milton Alves Ribeiro, 84 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Leonidio Alves Ribeiro e Etelvina Alves Ribeiro. Sepultamento ontem.

Mirian Iurck Fiori, 76 anos. Filiação: Arnoldo Iurck e Zerlinda de Freitas Iurck. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)).

Mohamad Jehad Kawash, 39 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Jehad Mohamad Kawash e Malak Fouad Setrullah. Sepultamento ontem.

Neusa Nabinger Janke, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Agnello Waldemar Nabinger Filho e Adelina Lam Nabinger. Sepultamento ontem.

Norma Favero Freitas, 70 anos. Filiação: Alceste Favero e Hilda Schulz Favero. Sepultamento ontem.

Orlando Proenca, 78 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Duralina Xavier. Sepultamento ontem.

Osmarina de Moraes Forte, 82 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: José Soares de Moraes e Maria Dias da Rosa. Sepultamento ontem.

Osmir Lago, 58 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Honório Amantino Lago e Odiva Novaroski Lago. Sepultamento ontem.

Paulo Roberto Taborda Christovao, 53 anos. Profissão: militar. Filiação: Saul Taborda Christovao e Amélia Pedro Luiz. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Água Verde, saindo da Capela Municipal do Água Verde – Capela 02.

Paulo Sérgio Czemerski, 39 anos. Filiação: Luiz Carlos Czemerski e Neuza Czemerski. Sepultamento ontem.

Raul Leite, 66 anos. Filiação: Francisco Moreira Leite e Rosa Barbosa. Sepultamento ontem.

Rodrigo Marques da Silva Rocha, 37 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Luciano Luiz Rocha e Luzinete Marques da Silva Rocha. Sepultamento hoje, Outros.

Romualdo Zelak, 86 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Constante Zelak e Rudolfa Zelak. Sepultamento ontem.

Ronaldo Pimentel Ferreira, 66 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Rolando Ferreira e Soeli Pimentel Ferreira. Sepultamento ontem.

Rosa Batistella Servidone, 73 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Fioravante Batistella e Carmen Peres Batistella. Sepultamento ontem.

Ruth Maria Beller, 95 anos. Filiação: João Anastácio Beller e Noêmia D Avilla Beller. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Água Verde, saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Salete Ivone Osellame Dela Bruna, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Carlos Osellame e Adele Burigo Osellame. Sepultamento quarta-feira, 30 de dezembro de 2020, Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais), saindo da Capela Pedro Fuss São José dos Pinhais PR.

Sérgio Pereira da Rocha, 64 anos. Profissão: gerente logística. Filiação: Manoel Cipriano da Rocha e Maria Souza Pereira. Sepultamento ontem.

Teresa Susla, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alexandre Lepchak e Ana Lepchak. Sepultamento ontem.

Toshio Umeda, 93 anos. Filiação: Chiyono Umeda e Ruchiro Umeda. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Água Verde, saindo da Capela Municipal do Água Verde – Capela 01 Municipal do Água Verde.

Vera Lúcia Viegas de Araújo, 74 anos. Filiação: José Rodrigues de Araújo e Adilce Viegas de Araújo. Sepultamento hoje, Crematório Berti (São José dos PinhaisPR), saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Vicensa Rodrigues Silva, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Nazario Rodrigues e Maria Silveira. Sepultamento ontem.

Vilson Cezar Plombom, 31 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Nelson Plombom e Roseli Aparecida Ferreira de Melo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Água Verde, saindo da Capela Municipal do Água Verde – Capela 03.

Wagner Nunes, 40 anos. Profissão: motorista. Filiação: Aparcido Nunes e Catarina de Souza Carrao Nunes. Sepultamento ontem.

Wenceslau Strojsa, 91 anos. Profissão: publicitário(a). Filiação: Wenceslau Strojsa e Leonor Strojsa. Sepultamento ontem.

Wolfgang Ullrich, 66 anos. Profissão: inspetor técnico. Filiação: Gerhard Hermann Ullrich e Anna Ullrich. Sepultamento ontem.