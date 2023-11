Alcione Guilherme Cordeiro Weiss, 92 anos. Profissão: motorista. Filiação: Edmundo Weiss e Maria José Cordeiro Weiss. Sepultamento ontem.

Álvaro Antônio Kamienski, 58 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: Osvaldo Valdemar Kamienski e Leontina Gomes Kamienski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 / Cemitério Municipal Água Verde.

Antônio Boganika, 77 anos. Filiação: João Boganika Sobrinho e Miguelina Boganika. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Adefinr.

Arilo Conrado de Oliveira, 83 anos. Filiação: Seraphina Farias. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Augustinha de Jesus Ripka, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Albino Ferreira da Luz e Deolinda Ferreira Luz. Sepultamento ontem.

Cecília Mierzejewski, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Ludovico Mierzejewski e Rosália Mierzejewski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Celso Alves Brochado, 89 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Álvaro Alves Brochado e Luci Nogueira Alves. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Bom Jesus.

Cirte Franceschi, 91 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Fortunato Franceschi e Carlota Ribas Franceschi. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Cláudio Bernal Laera, 76 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Damião Bernal e Rosaria Laera. Sepultamento ontem.

Edmilson Paulo de Mello, 82 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Wilson de Mello e Eloiza Provazi de Mello. Sepultamento ontem.

Elia Bueno de Barros, 84 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Anacleto Bueno e Joaquina Bueno. Sepultamento ontem.

Elisabete Gonçalves Aguiar, 57 anos. Profissão: auxiliar cozinha. Filiação: Jovino Aguiar e Geralda Gonçalves Aguiar. Sepultamento ontem.

Elza Ferreira Baran, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: Estanislau Ferreira Rosa e Verônica Ferreira Rosa. Sepultamento ontem.

Euzebio Klosowski, 73 anos. Profissão: motorista. Filiação: Estevão Klosowski e Viroria Klosowski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Gabriel Soares Marques, 22 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Vanessa Soares Marques. Sepultamento ontem.

Gertrudes Zendron Gesser, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Abel Zendron e Cecília Zendron. Sepultamento ontem.

Helga Krieger Kremer, 90 anos. Filiação: Rodolfo Krieger e Paulian Krieger. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Hilda Ferreira Machado, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: Rosa Ferreira. Sepultamento ontem.

Hiran Araújo, 40 anos. Profissão: segurança. Filiação: Eddy Cezar Araújo e Cristiane Martins Antunes Araújo. Sepultamento ontem.

Idalvina Vaccari Chamulera, 85 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Ângelo Vaccari e Vitalina Christofolli. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 São Francisco de Paula.

Inácio Martins, 69 anos. Profissão: motorista. Filiação: Carmelo Martins e Maria Lazzarini. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Matinhos, saindo de Igreja de Jesus Cristo.

Jean Fernandes, 26 anos. Profissão: designer gráfico. Filiação: Adalberto Belini Fernandes e Terezinha Zuleide de Abreu Dias Fernandes. Sepultamento hoje, Cemitério Jardim das Flores, saindo da Capela Jardis da Flores.

Jeferson Cardoso de Lima, 41 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Ariel Cardoso de Lima e Eliane Xavier de Lima. Sepultamento ontem.

João Carlos Campos, 58 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio de Souza Campos e Jesefa Dias de Campos. Sepultamento ontem.

José Correa da Silva Rocha, 95 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Antônio Rocha e Beatriz Correa da Silva Rocha. Sepultamento ontem.

José Johelson Pissaia, 75 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Jacob Pissaia e Leonor Moleta Pissaia. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

José Rodeni Filho, 70 anos. Profissão: eletricista. Filiação: João Curvelo da Silva e Alzira Ribeiro da Silva. Sepultamento ontem.

Júlio de Oliveira Vaz, 66 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: Leodoro Damásio de Oliveira e Maria de Pontes Vaz. Sepultamento ontem.

Karine Adriely Ferreira Soares, 30 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ferreira Soares e Joana Lúcia Ferreira Soares. Sepultamento ontem.

Lídia Bueno dos Santos, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Pires Vieira e Rosa Alves Vieira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Lorgio Cuellar Cuellar, 88 anos. Profissão: medidor(a). Filiação: Mamerto Cuellar e Alodia Cuellar. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Luiz Fernando Scarpim, 70 anos. Profissão: técnico. Filiação: Henrique Scarpim e Iolanda Maria Scarpim. Sepultamento ontem.

Luiz Gustavo Fernandes Ferreira, 30 anos. Profissão: professor(a). Filiação: Maurício Fernandes Ferreira e Cláudia Cristina Dolenga Ferreira. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Pinhais).

Maiara Conceição Miranda Toledo, 30 anos. Profissão: auxiliar contabilidade. Filiação: Roberto Chaves Miranda e Francisca Renata da Conceição Miranda. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo (PR)), saindo de Santo Antônio de de Reboucas.

Maria Aparecida dos Santos Laffitte, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Pereira dos Santos e Germinia Cardoso dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria Jurandir Vieira, 78 anos. Profissão: diarista. Filiação: Anselmo Vieira e Maria Luíza Vieira. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 do Cemitério Municipal Boqueirão.

Mário Ferreira da Silva, 60 anos. Profissão: gerente compras. Filiação: Valeriano Ferreira da Silva e Vergínia Farias da Silva. Sepultamento ontem.

Miguel Oberst, 98 anos. Profissão: padeiro(a). Filiação: Felipe Oberst e Catarina Oberst. Sepultamento ontem.

Miguel Vasconcelos de Carvalho Trzaskos, 3 anos. Filiação: Weslen Trzaskos e Andressa Silva Vasconcelos de Cavalho Trzaskos. Sepultamento hoje, Cemitério Campestre dos Paulas – Mandirituba (PR), saindo da Capela do Cemitério Campestre dos Paulas – Mandirituba (PR).

Nadir Cordeiro Gomes, 59 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: José Cordeiro Gomes e Parmendia Aguiar. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Nestor da Rocha, 78 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: Atilio Ponciano da Rocha e Ernestina Paes de Carvalho. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Parque das Araucárias, saindo da Capela Cemitério Parque das Araucarias (Colombo).

Orlanda Ferreira Andreatta, 100 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: João Amaro Ferreira e Maria Etelvina Ferreira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Onix.

Osmar Monteiro, 73 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Antônio Monteiro e Francisca Silvestre. Sepultamento hoje, Cemitério Caminho do Ceu/ Borda do Campo, saindo da Capela Natalina Berti (São José dos Pinhais).

Raquel Eunice Raimann Ribeiro, 56 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: David Joel Raimann e Genoeva Neves Raimann. Sepultamento ontem.

Sebastião Damas dos Santos, 76 anos. Filiação: Antônio Damas dos Santos e Maria Medeiros. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Chacara em Cotia.

Sílvio Mezete Pegoraro, 77 anos. Filiação: João Mezete e Arminda Pegoraro. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Sirlei Maria de Oliveira, 88 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: João Ribas de Oliveira e Maria de Oliveira. Sepultamento ontem.

Solange Terezinha Fontana, 67 anos. Filiação: João Fontana e Marlene Angelica Fontana. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Água Verde.

Sônia Maria Soares, 55 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Maria Anastácia Soares. Sepultamento ontem.

Suely do Rocio Franco, 66 anos. Profissão: do lar. Filiação: Durval Falavinha e Iracema Sertolin Falavinha. Sepultamento ontem.

Tadeu Kossoski, 97 anos. Profissão: bancário(a). Filiação: Rodolpho Kossoski e Sophia Kossoski. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo de Sala Jacarandá- Memorial Luto Curitiba.

Talita Sartori Sales, 84 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: José Sartori Filho e Oracides Machado Sartori. Sepultamento hoje, (Paranaguá) CemitérioMunicipal Nossa Senhora do Carmo, saindo da Capela Nossa Senhora do Carmo (Paranaguá (PR)).

Tamar Kikuti, 81 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Tesamo Yamada e Hanaka Yamada. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Água Verde.

Tatiane Cristina Soares de Oliveira Bernardi, 17 anos. Profissão: estudante. Filiação: José Antônio Bernardi e Cristiane Soares de Oliveira. Sepultamento hoje, Colônia Farias, saindo da Capela Colônia Farias.

Valmir Barbosa dos Santos, 54 anos. Profissão: motorista. Filiação: Daniel Barbosa dos Santos e Helena Maria de Brito Santos. Sepultamento ontem.

Valmor Pereira, 69 anos. Profissão: caixa. Filiação: Aristides Pereira e Maria Rosa de Oliveira. Sepultamento ontem.

Vanderlei Tenório Cavalcante, 44 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Manoel Tenório Cavalcante e Maria Elena Ferreira Cavalcante. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais.

Wilson Gomes da Silva, 47 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Junival Gomes da Silva e Alvanir Matoso da Silva. Sepultamento ontem.

