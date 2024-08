Linhas de ônibus de Curitiba serão reforçadas para o ‘Enem do Concursos’

Linhas de ônibus de Curitiba terão reforço para atender os participantes do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), o “Enem dos Concursos”, que acontece neste domingo (18). O reforço no transporte coletivo para o evento foi confirmado pela Urbanização de Curitiba (Urbs).

A linha 815-Reforço Tuiuti, que não funciona aos domingos, terá uma operação especial para o dia de provas. A linha fará viagens de ida e volta do Terminal Campina do Siqueira à Universidade Tuiuti (Campus Barigui), conforme demanda de passageiros até o término do concurso.

Mais informações sobre as linhas que vão atender os locais de prova podem ser obtidas no site da Urbs.

Provas do Concurso Público Nacional Unificado

As provas do Concurso Público Nacional Unificado serão aplicadas no período da manhã e da tarde. Durante a manhã, o fechamento dos portões é 8h30, com início da prova às 9h e término às 11h30. De tarde, o fechamento dos portões é às 14h, com início das provas às 14h30 e término às 18h e 19h, dependendo do local.

São ao todo mais de 6 mil vagas oferecidas no Concurso Unificado em 21 ministérios, agências e autarquias em 228 cidades.

