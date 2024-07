Linhas de ônibus de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), terão reforço de horários. A mudança será nas linhas E71-Jardim Ipê/Guadalupe e E72-Jardim Izaura/Guadalupe, que passam a contar com nova tabela a partir de segunda-feira (15).

A alteração anunciada pela Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep) ocorre para melhorar o atendimento do transporte coletivo de passageiros no município.

Mais viagens em cada linha

Foto: Divulgação/Amep

Com a nova tabela, a linha E71-Jardim Ipê/Guadalupe passa de 25,5 para 30,5 viagens e a linha E72-Jardim Izaura/Guadalupe de 29 para 36 viagens em dias úteis. As viagens representadas com 0,5 representam apenas uma viagem de ida ou volta, explica a Amep.

No período noturno, o atendimento às localidades será desmembrado, atendendo individualmente cada bairro e promovendo celeridade no trajeto. Apenas o último horário de saída do Jardim Izaura (23h15) e do Terminal Guadalupe (00h05) terão atendimento unificado pela linha E72-Jardim Izaura/Guadalupe (via Jd. Ipê) para otimização de itinerário.

Tabelas

Com as novas viagens, as grades de horários foram ajustadas e estão disponíveis logo abaixo e também, para consulta no site da Amep e da Metrocard. Confira aqui.

Fonte: Amep

