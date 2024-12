Linhas de ônibus da Grande Curitiba têm horário especial no Natal, Ano Novo e férias

Linhas de ônibus do transporte coletivo na Região Metropolitana de Curitiba, operadas pela Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), vão circular com horários diferenciados durante o período de Natal, Ano Novo e no início de janeiro, quando há uma redução tradicional no fluxo de passageiros em função das festas de final de ano e das férias escolares de verão.

Segundo a Amep, as mudanças são temporárias e têm como objetivo a otimização do serviço prestado, garantindo o atendimento adequado aos passageiros que utilizam o transporte metropolitano durante o período. Veja detalhes abaixo.

Natal

No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, as linhas de ônibus vão operar conforme a programação de dias úteis. No dia de Natal, 25 de dezembro, a programação vai seguir a tabela habitual dos domingos.

Ano Novo

Para o dia 31 de dezembro, na véspera do Ano Novo, as linhas de ônibus funcionarão com a programação tradicional dos sábados. No dia seguinte, 1º de janeiro, a tabela das linhas será de domingo.

Os usuários que precisam confirmar horários específicos destes dias podem consultar a programação atualizada no site da Amep.

Férias escolares

Algumas linhas de ônibus também terão ajustes pontuais entre 24 de dezembro e o início de janeiro por causa das férias escolares de verão. O período de programação especial varia de linha para linha, dependendo da região e da demanda de passageiros.

Programação especial

Confira as linhas de ônibus com programação especial e a data prevista para normalização do serviço, conforme a Amep.

Almirante Tamandaré, Rio Branco do Sul e Itaperuçu

· A01-CURITIBA/CACHOEIRA: 20/01/2025

· A18-TAMANDARÉ/CABRAL: 20/01/2025

· A31-JD. GRAZIELA: 20/01/2025

· A72-JD. PARAÍSO/PRAÇA 19: 20/01/2025

· A77-TANGUÁ/GUADALUPE: 06/01/2025

· I90-T. CACHOEIRA/T. MARACANÃ: 06/01/2025

· K72-DIRETO ITAPERUÇU: 13/01/2025

· L72-DIRETO RIO BRANCO: 13/01/2025

Araucária e Contenda

· H01-ARAUCÁRIA/GUADALUPE: 13/01/2025

· H13-ANGÉLICA/PORTÃO (DIRETO): 13/01/2025

· H20-ANGÉLICA/CAPÃO RASO: 13/01/2025

· R71-CTBA/CONTENDA: Normalização conforme demanda

Campina Grande do Sul

· N62-JD. PAULISTA/GUADALUPE: Normalização conforme demanda

· N72-EUGÊNIA MARIA/GUADALUPE: Normalização conforme demanda

Campo Largo

· J16-STA.ANGELA: 13/01/2025

· J62-CAMPO LARGO/GUADALUPE: 13/01/2025

Colombo e Bocaiúva do Sul

· B02-MARACANÃ/CABRAL: Normalização conforme demanda

· B05-GUARAITUBA/CABRAL: Normalização conforme demanda

· B11-MARACANÃ/STA. CANDIDA: 13/01/2025

· B33-BOCAIÚVA DO SUL: 13/01/2025

Fazenda Rio Grande

· F01-FAZENDA/PINHEIRINHO: 13/01/2025

· F02-CTBA/FAZENDA RIO GRANDE: 13/01/2025

Pinhais, Piraquara e São José dos Pinhais

· C01-PINHAIS/RUI BARBOSA: 06/01/2025

· C20-JD. CLÁUDIA (Pinhais): 13/01/2025.