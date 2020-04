Por causa das obras na área norte da Linha Verde, um novo trecho de desvio será implantado no Atuba, em Curitiba, a partir das 10h da próxima quarta-feira (22), e seguirá no local por dez meses. A alteração ocorrerá para que seja feita uma trincheira e, assim, seja iniciada a construção dos viadutos que servirão para desafogar o trânsito na chegada de Curitiba para motoristas vindos de Colombo, Campina Grande do Sul, Quatro Barras e do estado de São Paulo.

O desvio acontecerá cerca de 300 metros antes do cruzamento da Linha Verde com a Estrada da Ribeira no sentido norte-sul. Com a alteração, os motoristas terão que entrar à direita na Estrada da Ribeira para, depois, realizarem o retorno à esquerda e voltarem para a Linha Verde ou para acessar a Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes e seguir caminho para o Boa Vista e Bacacheri.

Desvio que será implantado nesta quarta-feira (22) Foto: Divulgação/SMCS

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras Públicas (SMOP), que coordena a execução do trabalho na Linha Verde, a estimativa é de que o desvio permaneça no local durante dez meses até a conclusão das obras.

As alterações fazem parte das obras no chamado Lote 4.1 da Linha Verde, que corresponde a 2,84 quilômetros entre as estações Solar e Atuba. Um conjunto de trincheira e viadutos estão sendo implantados para a eliminação de semáforos. O objetivo é dar mais fluidez ao trânsito de motoristas que se deslocam no eixo norte-sul de Curitiba.