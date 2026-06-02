Ligação entre Curitiba e Pinhais terá obras de R$ 160 milhões; veja o que muda

O Governo do Paraná lançou nesta terça-feira (02/06) a licitação para as obras de ampliação e modernização da ligação viária entre Curitiba e Pinhais, na Região Metropolitana (RMC).

Com investimento estimado em R$ 160 milhões, o projeto que é de responsabilidade da Agência de Assuntos Metropolitanos do Paraná (Amep), vai revitalizar 9,45 quilômetros de vias, conectando a Avenida Prefeito Maurício Fruet, em Curitiba, à Avenida Ayrton Senna e ao Terminal de Pinhais, na RMC.

Estudos de tráfego apontam que o trecho registra gargalos severos nos horários de pico, alcançando uma média de 1,2 mil veículos por hora.

Integração do Transporte Coletivo

Uma das principais novidades do projeto é a extensão da canaleta exclusiva de ônibus em 1,6 quilômetro, conectando o corredor do expresso biarticulado diretamente ao Terminal Metropolitano de Pinhais.

“Quem sair do Terminal de Pinhais vai poder acessar o corredor exclusivo do biarticulado e seguir até o Campo Comprido”, destacou o governador Ratinho Junior. “Além disso, teremos um viaduto de 800 metros, um dos maiores da Região Metropolitana.”

Ligação Curitiba-Pinhais: o que será feito?

As frentes de trabalho atuarão simultaneamente ao longo dos quase 10 quilômetros de extensão. As principais estruturas previstas em edital são:

Conexão Principal: Ligação direta entre a Avenida Prefeito Maurício Fruet (Cajuru, em Curitiba) e a Avenida Iraí (Pinhais).

Ligação direta entre a Avenida Prefeito Maurício Fruet (Cajuru, em Curitiba) e a Avenida Iraí (Pinhais). Megaviaduto: Uma estrutura de cerca de 800 metros de extensão para transpor a linha férrea e o Rio Atuba.

Uma estrutura de cerca de 800 metros de extensão para transpor a linha férrea e o Rio Atuba. Complexo do Terminal: Construção de um viaduto na altura da Rua 24 de Maio e de estruturas que ligarão o Terminal de Pinhais à Rua Carlos Drummond de Andrade, eliminando os cruzamentos críticos na Avenida Ayrton Senna da Silva.

Construção de um viaduto na altura da Rua 24 de Maio e de estruturas que ligarão o Terminal de Pinhais à Rua Carlos Drummond de Andrade, eliminando os cruzamentos críticos na Avenida Ayrton Senna da Silva. Urbanização: Requalificação completa do pavimento, nova iluminação pública em LED e projeto de paisagismo.

Com a publicação do edital da concorrência eletrônica, empresas e consórcios interessados podem apresentar propostas de preço. Após a fase de julgamento da documentação, homologação do resultado e assinatura do contrato, a Amep emitirá a Ordem de Serviço para o início dos trabalhos.

O prazo estipulado para a execução total do complexo viário é de 26 meses, contados a partir do início oficial das obras. Confira um vídeo do projeto: