Pane provoca cancelamento de nove voos no Aeroporto Afonso Pena

Uma pane na comunicação entre operadores e aviões nos principais aeroportos de São Paulo na manhã desta terça-feira (2) provocou o cancelamento de nove voos no Aeroporto Internacional Afonso Pena, na região metropolitana de Curitiba. Muitos usuários foram alocados em outros voos da companhia. Ao todo, 835 passageiros foram afetados.

De acordo com a assessoria da Motiva, responsável pela administração do terminal, dois voos que não conseguiram pousar em São Paulo nesta terça-feira tiveram que pousar no Afonso Pena.

A manhã desta terça iniciou com dois voos em atraso e evoluiu para nove cancelamentos ao longo do dia. A Motiva informou que a situação já está normalizada e sem mais impactos no início da noite desta terça.

Pane em São Paulo

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que houve uma interrupção temporária da comunicação entre operadores e aviões do aeroporto de Congonhas, na capital paulista, e no terminal internacional em Guarulhos, na região metropolitana.

“A suspensão provisória foi motivada por um problema técnico operacional externo. Destaca-se, ainda, que as aeronaves foram devidamente sequenciadas, cumprindo rigorosamente todos os requisitos internacionais de segurança de voo e mantendo o fluxo operacional previsto para os aeródromos”, disse a FAB em nota.