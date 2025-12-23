Líder de organização criminosa foragido há sete meses é preso no litoral do Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem que estava foragido há sete meses pelos crimes de roubo, estelionato e organização criminosa. A captura aconteceu nesta terça-feira (23/12), em Pontal do Paraná, no Litoral.

O homem foi localizado no interior de uma residência por equipes da PCPR que atuam no Verão Maior Paraná. Ele era investigado nas comarcas de Curitiba e São José dos Pinhais por envolvimento em um esquema de fraude em locações de veículos.

De acordo com o delegado da PCPR Felipe Boffo, os veículos eram retirados de locadoras e levados para países vizinhos, principalmente o Paraguai, onde eram revendidos. Após isso, o grupo registrava falsas comunicações de furto ou roubo para ocultar o destino dos automóveis.

“O homem possuía três mandados de prisão em aberto, expedidos pela Justiça de Curitiba, além de condenação a cinco anos de reclusão pelo crime de roubo de veículos, com pena pendente de cumprimento”, explica.

Após ser localizado, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário e permanece à disposição da Justiça.

Denúncias

Denúncias podem ser repassadas de forma anônima pelos telefones 197, da PCPR ou 181, do Disque-Denúncia. Se o crime estiver acontecendo neste momento, a Polícia Militar deve ser acionada pelo telefone 190.