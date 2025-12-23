Carreta usa área de escape e evita acidente na BR-376; vídeo

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma carreta precisou utilizar a área de escape localizada no km 667 da BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, na tarde de segunda-feira (22/12). O incidente aconteceu no trecho de descida da Serra do Mar, sentido Santa Catarina.

O motorista, ao perceber uma falha no sistema de freios do veículo, conseguiu manobrar para entrar no dispositivo de segurança. A rápida ação do condutor evitou o que poderia se transformar em um grave acidente na rodovia, especialmente considerando o intenso fluxo de veículos nesta época do ano.

O dispositivo de segurança, que funciona com uma camada de material granular que aumenta o atrito e reduz gradualmente a velocidade do veículo, cumpriu sua função. Ninguém se feriu.

Assista ao momento da entrada da carreta na área de escape:

A concessionária Arteris, responsável pelo trecho, realizou o resgate do veículo e o trânsito não precisou ser interrompido durante a operação.