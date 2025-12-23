Cães resgatados nas rodovias ganham campanha de Natal para adoção

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste Natal, a solidariedade ganhou quatro patas. Aproveitando a energia de renovação que toma conta do fim de ano, colaboradores da Arteris se mobilizaram em uma ação especial que une o espírito de solidariedade com a causa animal: uma campanha para incentivar a adoção de cães resgatados nas rodovias administradas pela concessionária.

Os peludos foram encontrados em situação de vulnerabilidade às margens das estradas e receberam muito mais que apenas um resgate. Cada animal passa por um processo que inclui atendimento veterinário, tratamentos específicos, castração e acompanhamento contínuo, garantindo que estejam saudáveis e prontos para ganhar uma nova família.

Como parte da iniciativa natalina, os colaboradores da empresa visitaram o abrigo parceiro que acolhe os animais, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Durante o encontro, puderam interagir com os cãezinhos e realizar ensaios fotográficos especiais.

“Neste Natal, queremos lembrar que um dos melhores presentes que alguém pode receber é um novo melhor amigo”, destaca Mariana Cillo, coordenadora de Meio Ambiente da Arteris.

A campanha convida as pessoas a abrirem espaço nos lares para esses animais, transformando o fim de ano em um recomeço cheio de afeto, cuidado e companheirismo.

Confira mais informações sobre os animais disponíveis para adoção.