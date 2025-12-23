Totem interativo em shopping de Curiitba facilita adoção de pets

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Shopping Mueller acaba de ganhar um novo aliado na luta contra o abandono de animais. Na Praça de Alimentação, mais precisamente na área pet, foi instalado um totem interativo do projeto CHC Pet Lar, que aproxima os visitantes dos animais resgatados que estão à espera de um novo lar.

A novidade não poderia chegar em melhor momento, já que estamos em pleno Dezembro Verde, campanha nacional que busca conscientizar a população sobre o abandono de animais. E os números não mentem: organizações de proteção animal registram um aumento significativo nos casos de abandono durante o fim de ano, quando viagens, alterações na rotina familiar e despesas extras acabam levando pessoas a tomarem essa decisão cruel – e criminosa.

+ Leia mais Gigante da gastronomia inaugura empório em Curitiba e lança produto inédito

Por meio do totem, quem passa pelo shopping pode conhecer cães e gatos acolhidos pelo CRAR – Centro de Referência para Animais em Risco. A tecnologia permite acesso a informações detalhadas sobre cada animal, desde sua história de vida até características comportamentais, tudo acompanhado de fotos.

O processo é simples e prático: os interessados preenchem um pré-cadastro no próprio totem, podendo agendar uma visita ou compartilhar os perfis dos animais nas redes sociais. As informações são encaminhadas diretamente à central da Rede de Proteção Animal de Curitiba, que conduz o restante do processo de adoção responsável.

“O Shopping Mueller recebe diariamente um público diverso, o que amplia nosso alcance para apoiar causas com impacto social. Incentivar a adoção responsável é uma forma de usar esse espaço para conscientizar as pessoas, especialmente em um período tão sensível para os animais”, afirma Ciro Gonçalves, gerente de marketing do shopping.

O CHC Pet Lar é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Curitiba e a Associação CHC, responsável pela gestão do Hospital Veterinário Municipal São Francisco de Assis. Um diferencial importante do projeto é que os animais adotados têm direito a atendimento veterinário gratuito e vitalício no Hospital Veterinário Municipal, garantindo saúde e bem-estar aos novos membros da família.

Em alguns casos, existe até a possibilidade de o animal ser levado até a casa do potencial adotante, facilitando ainda mais o processo de adoção. A iniciativa combina tecnologia, políticas públicas e cuidado animal para aumentar as chances de adoção e reforçar a importância da guarda responsável.

Serviço

Shopping Mueller

Local: Avenida Cândido de Abreu, 127 – Centro Cívico

Telefone: 41 3074-1000

Informações: www.shoppingmueller.com.br

Facebook: www.facebook.com/MuellerCtba

Instagram: @muellercwb