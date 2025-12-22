Gigante da gastronomia inaugura empório em Curitiba e lança produto inédito

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Conhecido no ramo alimentício, o Grupo Madero lança uma nova experiência gastronômica em Curitiba. Sob a liderança do chef e fundador Junior Durski, o Grupo abriu o Empório Madero, novo modelo de negócio que integra conveniência premium, produtos exclusivos e um espaço pensado para ampliar a experiência da marca.

A primeira unidade abriu há poucos dias no bairro Juvevê e já está funcionando. A inauguração do segundo empório já tem data prevista: março de 2026, também em Curitiba. O objetivo do grupo é expandir o formato para outras cidades do Brasil.

Além dos tradicionais hambúrgueres artesanais congelados, no espaço o cliente também encontra uma linha exclusiva de produtos desenvolvidos especialmente para o Empório, como pães fermentados, pizzas, molhos, queijos, ketchup, mostarda e a nova linha de pratos prontos, desenvolvida para oferecer praticidade ao dia a dia com refeições congeladas de preparo rápido. Também estarão disponíveis itens já conhecidos, como sacola térmica, faca e azeite.

Empanadas Madero são destaque do Empório do grupo

A novidade chega com um formato diferenciado dentro do varejo alimentício, totalmente dedicado às criações do próprio Grupo. O destaque da unidade são as novas Empanadas Madero, inéditas no cardápio da marca e disponíveis em quatro sabores: carne, cordeiro, frango e queijo com cebola, que podem ser saboreadas no local.

A operação também complementa o canal de delivery, disponibilizando todos os itens de maneira on-line, para ampliar o contato da marca com o consumidor.

O Empório Madero fica na Avenida Munhoz da Rocha, 853, Juvevê – Curitiba.