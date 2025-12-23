PRF flagra presentes de Natal recheados de drogas em carro na BR-277

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Um casal foi preso na madrugada desta terça-feira (23/12) após ser flagrado transportando 132 quilos de maconha em um veículo com placas paraguaias. A abordagem aconteceu por volta das 5 horas da manhã, durante uma fiscalização de rotina realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-277, em Irati, região central do Paraná.

Os policiais deram ordem de parada ao Toyota Allion prata que transitava pela rodovia. Ao se aproximarem do veículo, perceberam imediatamente um forte odor característico de maconha vindo do interior do carro.

Na inspeção visual inicial, os agentes já conseguiram visualizar volumes suspeitos sob o carpete do assoalho, o que motivou uma verificação mais minuciosa. Os ocupantes foram convidados a descer do veículo para que a fiscalização pudesse prosseguir.

O que os policiais encontraram surpreendeu: a droga estava distribuída em diversos compartimentos ocultos, cuidadosamente embalada como se fossem presentes de Natal. Os tabletes estavam espalhados ao longo de toda a extensão do assoalho, nas quatro portas do veículo, na parte interna dos bancos dianteiros e também embaixo do banco traseiro.

A pesagem realizada posteriormente confirmou o transporte de 132 quilos de maconha, uma quantidade expressiva que seria distribuída no mercado ilegal de drogas.

O homem que dirigia o veículo e a mulher que o acompanhava como passageira receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Ponta Grossa para os procedimentos legais cabíveis.

A PRF segue intensificando as fiscalizações nas rodovias federais do Paraná, especialmente em períodos festivos, quando há aumento na circulação de veículos e, consequentemente, nas tentativas de transporte de drogas e contrabando.