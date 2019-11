A Superintendência Municipal de Trânsito (Setran), de Curitiba, promove um leilão online de veículos e sucatas apreendidos em blitze pela cidade nos últimos meses. O pregão oferece carros e motos aptos a circular e livres de dívidas. Os automóveis para circulação têm lance inicial de R$ 500 e qualquer pessoa pode participar. Para as sucatas, somente empresas de comércio de peças usadas podem concorrer.

O pregão será realizado no próximo dia 23 de novembro, sábado, a partir das 9h.

Ao todo, serão 157 veículos no leilão: 80 que podem voltar a circular, 61 veículos em condição de sucata aproveitável e 14 veículos em sucata aproveitável com motor inservível.

+ Leia mais: Bolsonaro assina MP que acaba com seguro obrigatório DPVAT

Os interessados em participar devem acessar o site do leiloeiro responsável, Helcio Kronberg, e fazer um cadastro prévio com pelo menos dois dias de antecedência. A visitação dos bens pode ser feita nos dias 21 e 22 de novembro, das 9h30 às 11h30, e das 13h30 às 16h, no pátio localizado na Rua Alberto Klemtz, 310, Portão.

Todos os veículos que vão a leilão estão há mais de 90 dias no pátio da Setran, sem que os donos tenham ido buscá-los. De acordo com o leiloeiro, o valor arrecadado será usado para abater a dívida de multas, tributos e encargos legais que eventualmente o veículo tenha.

Entre os vários veículos em destaque que estão aptos para circulação estão um Hyundai I30 2.0, ano 2010, com lance inicial de R$ 10 mil; um Golf Highline, ano 2015, com lance inicial de R$ 9 mil; um Chevrolet Onix 1.0, ano 2014, com lance inicial de R$ 6 mil, e um Fiat Strada Workink, ano 2013, com lance inicial de R$ 5 mil.