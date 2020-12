Uma união em prol de boas ações e pela vida. O leilão beneficente “Unidos pela Vida”, que será on-line e está marcado para este domingo (20), às 18h, vai colocar à venda objetos utilizados por artistas, esportistas e pintores. A renda vai ser revertida para os hospitais Santa Casa de Misericórdia, Nossa Senhora das Graças e Madalena Sofia, de Curitiba.

O leilão tem 35 peças e vai ser comandado pelo leiloeiro público Hélcio Kornberg, da Kronberg Leilões. Entre os produtos estão violões assinados pela dupla Zezé di Camargo e Luciano e também, pelos cantores Daniel e pela cantora Paula Fernandes. Um chapéu pertencente à dupla sertaneja Munhoz e Mariano é outro item que será leiloado.

Itens que integram o leilão beneficente. Foto: Reprodução/Kronberg Leilões

Esporte

Para os fãs de esportes há vários artigos esportivos que poderão ser arrematados, como camisetas dos três clubes de futebol do Paraná (Coritiba, Athletico e Paraná), capacetes do piloto Ricardo Landi e luvas autografadas de lutadores de MMA, como Cris Cyborg e Cezar Mutante. Pinturas de artistas plásticos brasileiros como Calderari e Mário Beckmann Rubinski também estão no leilão.

Os interessados precisam fazer um cadastro prévio no site https://www.kronbergleiloes.com.br/. Os lances podem ser realizados durante todo o dia.