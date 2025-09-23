Lei Antipichação

Lei pode mudar forma de venda de tintas spray em Curitiba

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Câmara Municipal De Curitiba Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 23/09/25 16h16
Prédio com pichações em Curitiba
Autor do projeto de lei justifica que a medida contribuiria para a redução das pichações em Curitiba. Foto: Arquivo/CMC

Comércios de Curitiba poderão ter que mudar a forma como expõem tintas spray nas prateleiras. Um projeto de lei em discussão na Câmara Municipal (CMC) propõe que esses produtos sejam armazenados em armários ou compartimentos fechados, com acesso restrito apenas aos funcionários dos estabelecimentos.

A medida faz parte de uma atualização da Lei Antipichação (lei municipal 8.984/1996) e tem como autor o vereador Jasson Goulart (Republicanos). Segundo ele, a proposta é preventiva e busca “dificultar o acesso indiscriminado a esses materiais, muitas vezes utilizados em atos de vandalismo contra o patrimônio público e privado”.

“A medida é simples, de baixo custo para os comerciantes, mas com potencial de impacto significativo na redução de pichações, contribuindo para a conservação urbana, a valorização dos espaços públicos e a segurança da cidade”, acrescenta na justificativa da proposição. “Além disso, o projeto promove práticas de comércio mais seguras e responsáveis, atendendo ao interesse coletivo ao fortalecer as ações de combate à degradação visual.”

+ Leia mais

Na prática, o projeto acrescenta o artigo 2º-B à Lei Antipichação. Estabelecimentos que descumprirem a regra poderão ser multados em R$ 4.234,60. Em caso de reincidência, o valor dobra para R$ 8.469,21, e uma terceira infração pode resultar no cancelamento do alvará de funcionamento.

A proposta também reforça que as denúncias podem ser feitas à Central 156, na opção “Fiscalização do comércio estabelecido”. Além disso, mantém a exigência já existente de cadastro do comprador para a venda do produto.

Se restrição de acesso à tinta spray for aprovada, comércios têm 90 dias para adaptação

Se aprovada, a lei dará prazo de 90 dias para que o comércio de Curitiba se adapte às novas regras de armazenamento, contados a partir da publicação no Diário Oficial do Município.

O projeto foi protocolado em 23 de junho e já passou pela análise da Procuradoria Jurídica e pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal, em reunião realizada no dia 2 de setembro. Agora, aguarda parecer da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização para seguir tramitando.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna