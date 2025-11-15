Lazer e gastronomia vão estar no Domingo no Centro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Quem está procurando um programa gratuito e divertido para o fim de semana já pode comemorar! Neste domingo (16) acontece mais uma edição do Domingo no Centro, evento que transforma a Rua XV de Novembro em um espaço repleto de atrações para todas as idades, das 9h às 15h.

O trecho entre a Praça Osório e o Bondinho vira uma verdadeira central de serviços e diversão, com estruturas de diversas secretarias municipais. A piazada vai encontrar muitas opções para se divertir, como brinquedos infláveis e tenda de pintura levados pelo Mini Preço, além dos tradicionais jogos da Secretaria do Esporte – xadrez gigante, tênis de mesa e cama elástica, que sempre fazem sucesso com os pequenos.

A Urbs também marca presença com o Urbs Móvel, oferecendo emissão de cartão-transporte, consultas de saldo e outros serviços. Para quem está em busca de oportunidades de trabalho, o Sine Móvel estará disponível com vagas de emprego, enquanto o Espaço Empreendedor Móvel oferece atendimento para quem já empreende ou quer começar um negócio.

Um dos pontos altos do evento é a programação musical no palco montado ao lado da Praça Osório, em parceria com a Rádio MIX. As apresentações começam às 10h com o Rockids, seguido pela Família Folhas às 11h. Depois é a vez do The Trio is Gone (12h), Escambal (13h10) e Relespública (14h10).

Atividades para a garotada

A criançada vai se divertir à beça com as atividades preparadas pela Fundação Cultural e pela Secretaria da Educação. Durante todo o evento, haverá oficina de escultura, contação de histórias e distribuição de livros da Tuboteca.

O pessoal da Secretaria do Meio Ambiente também preparou atividades especiais, com pintura em material da Família Folhas – aqueles personagens que a piazada adora – além de exposição de animais taxidermizados da Mata Atlântica e orientações sobre separação correta do lixo.

Para completar, a Secretaria de Defesa Social e Trânsito participa com jogos educativos e experiências em realidade virtual para as crianças.

Pet também tem vez!

Os bichinhos de estimação não ficam de fora dessa festa! A Rede de Proteção Animal da Prefeitura estará oferecendo microchipagem gratuita para cães e gatos – um procedimento rapidinho e sem dor que ajuda a identificar e localizar os animais perdidos. É só fazer o cadastro na Rede de Proteção, que pode ser feito na hora mesmo.

E se você está pensando em adotar um amigo de quatro patas, também haverá feira de adoção responsável no local.

Para matar a fome

A área gastronômica do Domingo no Centro promete agradar a todos os paladares, com oito food trucks e produtos da Região Metropolitana. Nesta edição, São José dos Pinhais participa trazendo delícias e produtos locais.

Quem quiser levar uma lembrancinha para casa pode visitar a feira de artesanato, o estande de economia solidária ou a loja #CuritibaSuaLinda.

A Secretaria da Saúde também marca presença, com distribuição de autotestes e orientações sobre saúde do homem – afinal, estamos no Novembro Azul – além de dicas para prevenção à dengue.

Um projeto para revitalizar o Centro

Criado em março, durante as comemorações dos 332 anos de Curitiba, o Domingo no Centro faz parte do programa Curitiba de Volta ao Centro – o maior projeto de revitalização da região central na história da cidade. A iniciativa reúne ações de segurança, modernização da infraestrutura, conservação do patrimônio e valorização cultural.

O evento é resultado do trabalho conjunto de diversas secretarias e órgãos municipais, envolvendo desde a Secretaria do Governo Municipal até a Guarda Municipal e a Superintendência de Trânsito.

PALCO RÁDIO MIX

10h: Rockids

11h: Famílias Folhas

12h: The Trio is Gone

13h10: Escambal

14h10: Relespública

TENDA CULTURA

10h30 e 12h30: Oficina Esculpindo Curitiba

12h30 às 15h: Distribuição livros – Tuboteca

TENDA MEIO AMBIENTE

9h às 15h: Pintura em material da Família Folhas e distribuição de materiais educativos

9h às 15h: Exposição de animais taxidermizados da Mata Atlântica

9h às 15h: Orientações sobre separação e destinação correta dos resíduos sólidos e importância da reciclagem

TENDA SAÚDE

9h às 15h: Orientação e prevenção à dengue e saúde bucal, ações de prevenção ao tabagismo, entrega de autotestes

9h às 15h: Orientações sobre saúde do homem – Novembro Azul e aplicativo Saúde Já

TENDA EDUCAÇÃO

9h às 15h: Informações Central de vagas/Vale-Creche/cadastro online

9h às 15h: Cantinho da leitura, distribuição de cartões poéticos

9h às 15h: Jogos sensoriais, brincadeiras com blocos gigantes, caixa das sensações e painéis de atividades

TENDA PET

9h às 15h: Feira de adoção e microchipagem gratuita

ÁREA DE LAZER 1 – MINI PREÇO

9h às 15h: brinquedos infláveis

ÁREA DE LAZER 2 – BONDINHO

9h às 15h: jogos gigantes, xadrez de mesa, futebol de botão, tênis de mesa, xadrez gigante, kits de prática esportiva, cama elástica

10h às 15h: Ações de leitura

11h30: Contação de Histórias