Economia

EUA reduzem tarifas para café, frutas, carne bovina e outros produtos do Brasil

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Agência Brasil Tai Editado por Barbara Schiontek
- Atualizado: 14/11/25 20h13
café
Foto: Marcello Casal Jr. | Agência Brasil

A Casa Branca divulgou nesta sexta-feira (14/11) um decreto assinado pelo presidente Donald Trump que isenta diversos produtos agrícolas das tarifas recíprocas que foram anunciadas em abril deste ano. A medida beneficia diretamente exportadores brasileiros de café, frutas tropicais e carnes.

Entre os itens que agora ficam livres das taxações estão café e chá, frutas tropicais e sucos, cacau e especiarias, bananas, laranjas e tomates, além de carne bovina. A lista também inclui fertilizantes adicionais, sendo que alguns tipos desses insumos nunca chegaram a ser taxados pelas tarifas recíprocas.

+ Leia mais

As tarifas foram anunciadas por Trump em abril, quando o presidente americano impôs um extenso pacote de taxações sobre produtos importados de diversos países. Na ocasião, o Brasil foi atingido com uma tarifa de 10% sobre exportações para os Estados Unidos, enquanto outros parceiros comerciais receberam taxas ainda mais elevadas – a União Europeia foi taxada em 20%, a China em 34% e o Vietnã em 46%.

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil informou que já está analisando os detalhes da Ordem Executiva assinada pelo presidente americano para avaliar os impactos para os exportadores brasileiros.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna