EUA reduzem tarifas para café, frutas, carne bovina e outros produtos do Brasil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Casa Branca divulgou nesta sexta-feira (14/11) um decreto assinado pelo presidente Donald Trump que isenta diversos produtos agrícolas das tarifas recíprocas que foram anunciadas em abril deste ano. A medida beneficia diretamente exportadores brasileiros de café, frutas tropicais e carnes.

Entre os itens que agora ficam livres das taxações estão café e chá, frutas tropicais e sucos, cacau e especiarias, bananas, laranjas e tomates, além de carne bovina. A lista também inclui fertilizantes adicionais, sendo que alguns tipos desses insumos nunca chegaram a ser taxados pelas tarifas recíprocas.

+ Leia mais Calor extremo mata mais de 540 mil pessoas por ano no mundo, diz estudo

As tarifas foram anunciadas por Trump em abril, quando o presidente americano impôs um extenso pacote de taxações sobre produtos importados de diversos países. Na ocasião, o Brasil foi atingido com uma tarifa de 10% sobre exportações para os Estados Unidos, enquanto outros parceiros comerciais receberam taxas ainda mais elevadas – a União Europeia foi taxada em 20%, a China em 34% e o Vietnã em 46%.

O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços do Brasil informou que já está analisando os detalhes da Ordem Executiva assinada pelo presidente americano para avaliar os impactos para os exportadores brasileiros.